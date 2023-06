Salesforce lanceert nieuwe AI Cloud Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Salesforce

(ABM FN-Dow Jones) Salesforce heeft maandag AI Cloud geïntroduceerd, software voor klantrelatiebeheer waarbij software voor kunstmatige intelligentie wordt gecombineerd met data uit meerdere bronnen. Dit meldde het Amerikaanse softwarebedrijf maandag. Salesforce zei in een verklaring dat AI Cloud "de kracht van generatieve AI biedt om betrouwbare, door AI gegeneerde content te leveren voor verkoop-, service-, marketing-, commerce- en IT-interactie om de productiviteit en efficiëntie te verhogen". AI Cloud integreert de Salesforce technologieën, waaronder Einstein, Data Cloud, Tableau, Flow en MuleSoft. Het startpakket van AI Cloud is beschikbaar vanaf 360.000 dollar per jaar. Salesforce zei tevens een fonds waarmee het bedrijf investeert in AI-bedrijven te verdubbelen van 250 tot 500 miljoen dollar. Het aandeel Salesforce stijgt maandagmiddag met 1,3 procent. Bron: ABM Financial News

