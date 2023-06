Video: zomerhits op het Damrak Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Met de oplopende temperaturen is het goed om de technische plaatjes van de aandelen Heineken, Unilever en Basic-Fit te bekijken. Heineken kan profiteren van de zomerse temperaturen omdat mensen meer gaan drinken, Unilever omdat de ijsconsumptie stijgt en Basic-Fit omdat mensen nog even snel wat extra willen sporten alvorens de zwembroek of de bikini aan te trekken, aldus technisch analist Nico Bakker namens BNP Paribas. Klik hier voor: zomerhits op het Damrak De recente correctie in Heineken heeft het aandeel naar een steunzone gebracht, aldus Bakker. Als die steunzone houdt, dan blijft de opwaartse trend intact. Bij Unilever is het beeld min of meer vergelijkbaar als bij Heineken, vindt Bakker. Ook hier moet de steunzone rond de huidige koers het houden om de uptrend intact te houden. "Basic-Fit ligt er als beste bij", vindt Bakker. "We hebben hier meer indicaties van bodemvorming dan bij Heineken en Unilever." Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.