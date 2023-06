Beursblik: Goldman denkt dat S&P500 kan stijgen naar 4.500 punten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Goldman Sachs heeft zijn doel vooor de S&P500-index verhoogd van 4.000 naar 4.500 en is daarmee een van de meest optimistische banken op Wall Street. "Als de economische groeicijfers veerkrachtig blijven en de inflatie blijft dalen zoals onze economische ramingen voorsellen, dan zal een lagere risicopremie voor aandelen waarschijnlijk compenseren voor de licht hogere reële rente en de huidige koerswinstverhoudingen voor aandelen ondersteunen", aldus de Amerikaanse zakenbank.



Daarmee gaan de analisten in tegen de inschatting van econoom Mike Wilson van Morgan Stanley, die herhaalt dat de koerswinsten geen stand zullen houden omdat de winstrecessie nog niet voorbij is. De S&P500-index noteert nu tegen de 4.300 punten aan. Volgens hem kunnen beleggers twee kostbare vergissingen bgegaan op dit moment: "Ten eerste, dat de impact van de renteverhogingen op de economische groei achter de rug is. En ten tweede, dat diverse marktgebieden, waaronder cyclische consumptie-aandelen, technologie en communicatiediensten, vorig jaar hun eigen winstrecessie hebben doorgemaakt en nu waarschijnlijk de winstgroei zullen zien versnellen, terwijl de andere delen van de markt het nog moeilijk hebben." Wilson denkt dat dit beide misvattingen zijn en hij rekent op een daling van de S&P500-index tot 3.900 punten. Goldman Sachs, geleid door aandelenanalist David Kostin, is positiever over de winst per aandeel dan de consensus. De kans op een economische recessie in de komende twaalf maanden schat Goldman in op slechts 25 procent, terwijl de consensus rond 65 procent ligt. Goldman Sachs verschilt ook van mening met Wilson van Morgan Stanley voer de huidige AI-hype. Die zal volgens Wilson het pad van de bedrijfsresultaten niet wijzigen, terwijl Goldman Sachs denkt dat de hogere productiviteit door de brede toepassing van AI de jaarlijkse winstgroei van S&P500-bedrijven zal laten stijgen van 4,9 naar 5,4 procent, over een periode van 20 jaar bezien. Kostin en zijn team noemen als risico's een onverwachte economische vertraging en hardnekkige inflatie die de Fed weer havikachtiger zou maken. Een milde recessie zou de winst per aandeel van S&P500-bedrijven met 10 procent kunnen laten dalen, waardoor deze weer zou uitkomen op de consensus. Bron: ABM Financial News

