Amerikaanse beursbedrijf Nasdaq neemt Adenza over

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Nasdaq Inc. heeft een bod uitgebracht op softwarebedrijf Adenza. Dit maakte het Amerikaanse beursbedrijf maandag bekend. Het gaat om een overnamebedrag van 10,5 miljard dollar in contanten en aandelen. Bij acceptatie van het bod neemt Nasdaq het bedrijf over van Thoma Bravo, een Amerikaanse private-equityfirma gespecialiseerd in het opkopen van softwarebedrijven. Nasdaq betaalt 5,75 miljard dollar in contanten en 85,6 miljoen eigen aandelen. Deze zullen naar verwachting binnen zes tot negen maanden worden uitgegeven aan de eigenaren van Adenza na het sluiten van de deal. De aandelencomponent van de overnameprijs is gelijk aan circa 15 procent van het aantal uitstaande aandelen Nasdaq. Om de overname te kunnen financieren zal Nasdaq voor 5,9 miljard dollar aan nieuwe schulden aangaan. De schuldratio stijgt door de overname naar 4,7, maar binnen 18 maanden wil Nasdaq dit terugschroeven naar 4,0 en in 36 maanden naar 3,3. Adenza zal naar verwachting 590 miljoen dollar aan inkomsten boeken in 2023, met een jaarlijkse terugkerende omzetgroei van 18 procent. De EBITDA-marge ligt op 58 procent. De aandelen Nasdaq noteren maandag voorbeurs meer dan 9 procent lager op 52,50 dollar. Bron: ABM Financial News

