Futures Wall Street signaleren licht hogere opening

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen stevenen maandag af op een licht hogere opening. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden ruim een half uur voor de openingsbel 0,3 procent hoger op 4.360,00 punten. De financiële markten sorteren al voor op de rentebesluiten van komende week in de VS en de eurozone. Volgens investment manager Simon Wiersma van ING staan veel grote beleggers nog aan de zijlijn, en dat kan volgens hem ervoor zorgen dat de aandelenrally misschien wel kan doorzetten. Het beleggingsteam van Goldman Sachs heeft het koersdoel voor de S&P 500 index inmiddels verhoogd van 4.000 naar 4.500 punten. Daarmee is Goldman één van de grootste 'stieren' op Wall Street.



In aanloop naar het besluit van de Fed kijken beleggers met spanning uit naar de publicatie dinsdag van de inflatie in mei. De Amerikaanse inflatie vertoonde in april met 4,9 procent nog tekenen van matiging, waardoor de hoop groeide dat de Fed klaar zou zijn met zijn renteverhogingscyclus. In de eurozone lijkt een verhoging van 25 basispunten daarnaast een hamerstuk te worden. Ondanks economische tegenwind verwacht econoom Carsten Brzeski van ING niet dat de ECB van koers zal veranderen. Hij rekent op een renteverhoging met 25 basispunten en sluit verdere verhogingen daarna niet uit. Het muntpaar euro/dollar handelde vanochtend op 1,0762. De olieprijzen daalden circa 2 procent als gevolg van een mogelijke tegenvallende vraag vanuit China. Bedrijfsnieuws Mogelijk komt het aandeel Salesforce vanmiddag in beweging. Topman Marc Benioff zal op een evenement van Salesforce over AI spreken. Ook het aandeel Chinook Therapeutics zal in beweging komen, na een overnamebod van Novartis. Het bod waardeert Chinook op 3,5 miljard dollar, inclusief mijlpaalbetalingen en het aandeel koerst af op een 66 procent hogere opening. Maandagavond nabeurs publiceert Oracle nieuwe kwartaalcijfers. Beleggers lijken hier vertrouwen in te hebben en het aandeel Oracle zou bijna 5 procent hoger gaan openen. Slotstanden De toonaangevende S&P 500 index sloot vrijdag 0,1 procent hoger op 4.298,86 punten. De Dow Jones index wist ook 0,1 procent bij te schrijven op 33.876,78 punten en technologiebeurs Nasdaq steeg 0,2 procent tot 13.259,14 punten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.