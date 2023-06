Update: ECB verhoogt rente met 25 basispunten

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Centrale Bank heeft donderdag de belangrijkste rentes conform de verwachting met 25 basispunten verhoogd naar het hoogste niveau in 22 jaar.

De basisrente komt daarmee uit op 4,00 procent, de marginale beleningsfaciliteit op 4,25 procent en de depositofaciliteit op 3,50 procent.

"De inflatie is gedaald, maar zal volgens de projecties nog te lang te hoog blijven. De Raad van Bestuur is vastbesloten ervoor te zorgen dat de inflatie tijdig terugkeert naar zijn doelstelling van 2 procent op middellange termijn", zei de centrale bank in een toelichting.

Volgens de nieuwe macro-economische projecties rekent de ECB op een inflatie van 5,4 procent in 2023. Dat is iets hoger dan de 5,3 procent die de centrale bank drie maanden geleden voorspelde.

In 2024 moet de inflatie afkoelen tot 3,0 procent, van eerder 2,9 procent en in 2025 komt de inflatie volgens de nieuwe ramingen uit op 2,2 procent. In maart verwachtte de ECB nog 2,1 procent.

"De indicatoren van de onderliggende prijsdruk blijven sterk, hoewel sommige voorzichtige tekenen van afzwakking laten zien", zei de ECB, dat rekent op een kerninflatie van 5,1 procent in 2023, van 3,0 procent in 2024 en van 2,3 procent in 2025.

"De Raad van Bestuur blijft een op data gebaseerde benadering volgen om het geschikte niveau en de duur van de verkrapping te bepalen. De rentebesluiten van de Raad van Bestuur zullen in het bijzonder gebaseerd blijven op zijn beoordeling van de inflatievooruitzichten in het licht van de binnenkomende economische en financiële gegevens, de dynamiek van de onderliggende inflatie en de kracht van de monetairbeleidstransmissie", benadrukte de centrale bank.

Marktanalist Naeem Aslam van Zaye Capital Markets zei in een reactie op het rentebesluit dat "ook voor de ECB de tijd is gekomen om na te denken over een pauze, hoewel het commentaar een hawkish tintje heeft, is hun actie in lijn met de marktverwachtingen. Beleggers maken zich over één ding zorgen: de bank verhoogt de rente midden in een recessie", aldus Aslam.

"Tegelijkertijd is het feit dat de [inflatie]prognoses naar boven zijn bijgesteld in plaats van naar beneden niet het beste nieuws", volgens de marktkenner.

Kepler Cheuvreux verwacht na donderdag nog één renteverhoging, net als Goldman Sachs, zo voorspelden de betreffende economen voorafgaand aan het rentebesluit. In juli gaat de rente vermoedelijk nog eens met 25 basispunten omhoog, waarmee de depositorente uitkomt op 3,75 procent.

Woensdag besloot de Amerikaanse Federal Reserve de belangrijkste rente nog ongemoeid te laten.

Over de economische groei werd de ECB donderdag iets negatiever. De centrale bank verwacht nu dat de economie met 0,9 procent groeit in 2023, met 1,5 procent in 2024 en met 1,6 procent in 2025. In maart ging de centrale bank uit van een groei van 1,0 procent in 2023 en van 1,6 procent in 2024 en 2025.

Voorzitter Christine Lagarde van de ECB komt om 14:45 uur met een toelichting.

De euro/dollar noteerde rond het rentebesluit op 1,0845.

