Beursblik: ECB zal rente verder verhogen

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Centrale Bank lijkt haar basisrente donderdag met nog eens 25 basispunten te verhogen, ondanks dat de economie in de eurozone verzwakt en de inflatie afkoelt.

De basisrente van de ECB staat momenteel op 3,75 procent, de marginale beleningsfaciliteit op 4,00 procent en de depositofaciliteit op 3,25 procent.

Afgelopen week bleek uit Europese bbp-cijfers dat de economie in de eurozone in het eerste kwartaal van 2023 licht is gekrompen, nadat eerdere taxaties nog een minieme groei lieten zien. Het bruto binnenlands product van de eurozone kromp met 0,1 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Eerdere ramingen kwamen uit op 0,1 procent groei.

"Hier komt de stagnatie", reageerde econoom Carsten Brzeski van ING. Nu de economische vooruitzichten somberder worden en de inflatie daalt, worden de argumenten voor nog meer renteverhogingen door de ECB zwakker, aldus Brzeski. "Dat gezegd hebbende, zal de ECB dit waarschijnlijk negeren", verwacht de econoom. Brzeski rekent voor donderdag een renteverhoging van 25 basispunten en houdt ook de deur open voor verdere verhogingen.

Het verder verhogen van de rente is evenwel een risico, vindt Brzeski. "Omdat de inflatie geleidelijk afneemt, neemt het risico toe dat een extra renteverhoging al snel een beleidsfout blijkt te zijn; in ieder geval over een paar maanden", aldus de econoom.

Uit de consumentenprijsindex van de eurozone voor mei bleek dat de inflatie is afgekoeld tot 6,1 procent, terwijl de kerninflatie afnam tot 5,3 procent.

Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets wijst op de scherpe dalingen van de producentenprijzen, "die vaak fungeren als een voorlopende indicator voor toekomstige inflatietrends."

Net als ING vindt ook CMC dat de ECB voorzichtig moet zijn met het verder verhogen van de rentetarieven, aangezien de dreiging van deflatie zich nu begint uit te breiden over de hele wereldeconomie.

Kepler Cheuvreux verwacht na donderdag nog één renteverhoging, net als Goldman Sachs. In juli gaat de rente vermoedelijk nog eens met 25 basispunten omhoog, waarmee de depositorente uitkomt op 3,75 procent.

Volgens Goldman Sachs begint de onderliggende inflatiedruk af te nemen en zal de loonstijging in de tweede helft van dit jaar waarschijnlijk vertragen naarmate de nominale inflatie sterk daalt. De Amerikaanse bank verwacht geen renteverlaging tot het vierde kwartaal van 2024, omdat men verwacht dat de economische activiteit veerkrachtig zal blijven ondanks de monetaire verkrapping.

De ECB komt donderdag om 14.15 uur met zijn rentebesluit en een half uur later begint voorzitter Christine Lagarde aan haar toelichting. De ECB komt donderdag ook met nieuwe economische en inflatieramingen.

ING verwacht "een kleine neerwaartse herziening van de groeiramingen voor dit en volgend jaar" en nauwelijks wijzigingen in de inflatieverwachtingen.

In maart ging de centrale bank uit van een groei van 1,0 procent in 2023 en van 1,6 procent in 2024 en 2025. De inflatie in 2023 werd toen geschat op 5,3 procent en op 2,9 procent in 2024. In 2025 zou de inflatie dalen tot 2,1 procent en daarmee dicht bij de doelstelling van de ECB van 2 procent, zo was drie maanden geleden de verwachting.