Beursblik: Fed pauzeert vermoedelijk renteverhogingen

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) De Federal Reserve handhaaft de rente komende woensdag vermoedelijk op 5,00 tot 5,25 procent, maar die pauze betekent niet dat de federal funds rate helemaal niet meer wordt verhoogd. "De marktverwachtingen zijn de afgelopen weken enorm verschoven, maar wij denken dat de meest waarschijnlijke uitkomst blijft dat de Fed de beleidsrente ongewijzigd laat. Er zal wat verdeeldheid zijn en een schokkend inflatiecijfer zou het tot een zeer krappe beslissing kunnen maken. Hoe dan ook, de Fed zal de deur open laten voor verdere rentebewegingen", schreven economen van ING in een vooruitblik. "Toen de Fed haar laatste notulen bekendmaakte, dachten veel handelaren dat de Fed helemaal klaar was met de renteverhogingscyclus en dat een pauze een zeer waarschijnlijk scenario was voor het Amerikaanse monetaire beleid. Maar de verrassende renteverhogingen van de Australische en Canadese centrale banken recent, hebben het beeld enigszins veranderd; van beide banken werd niet verwacht dat ze de rente zouden verhogen, maar dat deden ze wel vanwege de immense inflatiedruk", aldus Naeem Aslam van Zaye Capital Markets. Voorafgaand aan het rentebesluit verschijnen dinsdag belangrijke inflatiecijfers in de VS. Gerekend wordt op een kerninflatie van 5,3 procent in mei. Dat zou een daling zijn van de 5,5 procent in april. De meerderheid van de markt rekent er nog altijd op dat de Fed volgende week een pauze inlast. Wel verwacht 54 procent van de markt momenteel dat de Fed in juli alsnog de rente zal verhogen met 25 basispunten en iets meer dan 12 procent denkt zelfs aan een renteverhoging van 50 basispunten. Van renteverlagingen lijkt voorlopig sowieso geen sprake, volgens Michael Hewson van CMC Markets. "De markten hebben de verwachtingen voor renteverlagingen teruggeschroefd van eind dit jaar naar volgend jaar, vanwege de veerkracht van de arbeidsmarkt en de kerninflatie", aldus de marktanalist, die uitgaat van een rentepauze bij het komende besluit, maar een verhoging niet helemaal uitsluit, "nu de banenmarkt nog steeds sterk is en de loongroei boven de inflatie ligt." In zijn begeleidende persconferentie zal voorzitter Jerome Powell blijven benadrukken dat de Fed dit jaar geen renteverlagingen verwacht en dat de risico's voor de rente stevig naar boven gericht blijven, verwacht ING. De economen houden rekening met een sterke daling van de inflatie in de tweede helft van 2023. Waar ING eerder nog rekende op renteverlagingen tot 100 basispunten in het vierde kwartaal, noemen de marktkenners die voorspelling nu "te agressief." Wel verwacht ING dat de federal funds rate medio 2024 is verlaagd tot circa 3 procent. De Federal Reserve maakt zijn rentebesluit woensdag om 20.00 uur bekend, met daarbij een nieuwe dot plot en actuele economische ramingen. Economen van Kepler Cheuvreux sluiten niet uit dat in de dot plot de renteverwachting voor eind dit jaar omhoog gaat van 5,125 naar 5,375 procent. De euro/dollar noteerde maandagmiddag op 1,0774. Bron: ABM Financial News

