Europese beurzen licht hoger rond middaguur

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen stonden maandag rond het middaguur licht in de plus, nadat Wall Street vorige week positief het weekend inging. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index stond maandag rond het middaguur 0,5 procent hoger op 462,42 punten. De Duitse DAX steeg 1,0 procent tot 16.110 punten. De Franse CAC 40 won 0,9 procent tot 7.274 punten en de Britse FTSE100 index kroop 0,2 procent omhoog tot 7.575 punten. Beleggers wachten op een Amerikaans inflatiecijfer voor mei, dat dinsdag bekend wordt gemaakt, een dag voordat de Federal Reserve zijn rentebesluit neemt, waarna op donderdag de Europese Centrale Bank zal volgen en vrijdag de Bank of Japan. De markt prijst een kans in van 70 procent dat de Fed de rente ongemoeid laat. "De inflatie gaat de goede kant op", zei Yung-Yung Ma van BMO Wealth Management. "Ik denk dat we de laatste renteverhogingen hebben gezien." Volgens Ma blijft de recessie eeuwig zes maanden in het verschiet liggen en doet de markt een "enigszins manmoedige poging om een muur van zorgen te beklimmen." De olieprijs daalde bijna drie procent. WTI-olie kostte 68,19 dollar en Brent-olie 72,94 dollar. Oliehandelaren zijn voorzichtig voorafgaande aan de rentebesluiten van de centrale banken, die bepalend zullen zijn voor de kortetermijnvooruitzichten voor de wereldeconomie, volgens Oanda. De euro/dollar stond op 1,0779. Vrijdagavond stond de koers op 1,0743. Bedrijfsnieuws Bedrijven en grote beleggers verkopen aandelen in hoog tempo, terwijl de aandelenkoersen herstellen, blijkt uit cijfers van Dealogic. Sinds eind april hebben bedrijven en private-equity-beleggers voor meer dan 24 miljard dollar aan aandelen verkocht, waarvan 17 miljard dollar in mei. Dat is ruim boven het maandgemiddelde van 6,9 miljard dollar in 2022. Adidas was een opvallende stijger in Frankfurt met een plus van 5 procent. In Parijs was Teleperformance een uitschieter met een stijging van 4,0 procent. Sterke dalers waren dun gezaaid. Energiebedrijf Total verloor 1,4 procent in Parijs en in Londen daalde sectorgenoot Shell 1,1 procent. Het Zwitserse mijnbouwbedrijf Glencore heeft de Canadese mijnbouwer Teck benaderd voor een overname van de kolentak, volgens berichten. Dit zou een alternatief zijn voor de fusie tussen de twee bedrijven waar Glencore eerder op aanstuurde. ThyssenKrupp wil zijn elektrolysebedrijf Nucera een aparte beursnotering in Frankfurt geven, en wil met deze beursgang 500 tot 600 miljoen euro ophalen en snellere groei van de waterstofindustrie bevorderen. Het Duitse industriebedrijf meldde maandag dat de beursnotering voor de zomervakantie een feit zou moeten zijn Het aandeel ThyssenKrupp daalde licht. Topman Oliver Blume van Volkswagen zal dinsdag een omvangrijk reorganisatieplan voor de autofabrikanten Volkswagen en Audi voorleggen aan de raad van commissarissen. Dat meldde Handelsblatt maandag. Volkswagen noteerde ruim 1,5 procent hoger. De Zwitserse toeleverancier voor de industrie Georg Fischer doet een bod van 2,1 miljard euro op het Finse Uponor. Het bod is al geaccepteerd door de grootste aandeelhouder Oras Invest. Het aandeel Uponor steeg in Helsinki met 6,6 procent. Mediabedrijf Media For Europe won ruim 5 procent. Oprichter Silvio Berlusconi is vandaag overleden. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan maandag naar verwachting een hogere opening tegemoet, met een plus van 0,3 procent voor de S&P500 index en 0,6 voor technologie-index Nasdaq. Bron: ABM Financial News

