AEX breidt openingswinst uit, Adyen en Alfen zijn in trek

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs noteert maandagochtend in het groen, waarbij de koers gedurende de ochtend geleidelijk verder oploopt.

Volgens investment manager Simon Wiersma van ING staan veel grote beleggers nog aan de zijlijn, en dat kan volgens hem ervoor zorgen dat de aandelenrally weleens kan doorzetten.

Afgelopen week laste het Damrak nog een rustpauze in en de AEX kwam per saldo amper van zijn plaats.

Analisten wezen op een nieuwsvacuüm, nu het cijferseizoen is afgesloten, het schuldenplafond opgelost en beleggers in afwachting zijn van de rentebesluiten van de Federal Reserve op woensdag, en de Europese Centrale Bank een dag later.

In de VS is het vooral de vraag of er een rentepauze wordt ingelast door de Fed, nadat Canada en Australië afgelopen week de rente onverwacht wél hebben verhoogd, gezien de nog altijd hardnekkige inflatie.

In aanloop naar het besluit van de Fed kijken beleggers met spanning uit naar de publicatie dinsdag van de inflatie in mei. De Amerikaanse inflatie vertoonde in april met 4,9 procent nog tekenen van matiging, waardoor de hoop groeide dat de Fed klaar zou zijn met zijn renteverhogingscyclus.

In de eurozone lijkt een verhoging van 25 basispunten daarnaast een hamerstuk te worden. Ondanks economische tegenwind verwacht econoom Carsten Brzeski van ING niet dat de ECB van koers zal veranderen. Hij rekent op een renteverhoging met 25 basispunten en sluit verdere verhogingen daarna niet uit.

Verder maakte maandagochtend het CBS bekend dat het aantal faillissementen in Nederland gedurende mei is gestegen. De stijging bedraagt 7 procent op maandbasis. Het aantal faillissementen bleef wel onder het niveau van de periode voor het uitbreken van corona.

Het muntpaar euro/dollar handelde vanochtend op 1,0777. De olieprijzen daalden circa 3 procent als gevolg van een mogelijke tegenvallende vraag vanuit China. Olie-aandelen staan daardoor onder druk.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen ging Adyen aan kop met een winst van 1,5 procent, gevolgd door RELX met 1,3 procent. Sectorgenoot Wolters Kluwer steeg 1,2 procent.

De rode lantaarn was opnieuw voor DSM Firmenich met een koersverlies van 2 procent en Shell gaf één procent prijs als gevolg van de lagere olieprijzen.

In de AMX won Alfen 2,0 procent. Batenburg Techniek en Alfen gaan jaarlijks 500 prefab transformatorstations aan netbeheerder Stedin leveren om het elektriciteitsnet uit te breiden. De contracten met een waarde van 160 miljoen euro lopen minimaal vier jaar en maximaal acht jaar.

Ook Basic-Fit deed mee en noteerde zo'n 1,5 procent hoger. OCI heeft het lastig en daalde met 1,8 procent, gevolgd door AMG dat 1,7 procent goedkoper werd.

In de AScX wonnen Azerion, Pharming en CM.com 3 tot 3,5 procent. Nedap sloot de gelederen met een daling van ruim 1 procent.