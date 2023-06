Valuta: Fed zal zich op de vlakte houden Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) De euro kruipt maandag iets omhoog tegenover de dollar, in afwachting van de rentebesluiten van de Federal Reserve en de Europese Centrale Bank later deze week, waarbij veel draait om de vooruitblikkende hints die de centrale bankiers zullen geven. De euro stond maandag licht hoger op 1,0759 dollar. "Gezien het gebrek aan helderheid in de macro-economische vooruitzichten, verwachten we niet alleen dat de Fed volgende week de rente ongemoeid laat, maar zich ook zal onthouden van duidelijke toezeggingen voor de komende vergaderingen, naast een licht havikachtig commentaar", stelde analist Simon Harvey van Monex. Als de markt niet overtuigd is door het verhaal dat de Fed ophangt, kan de marktreactie negatief zijn, denkt Monex. De economische cijfers geven gemengde signalen af, en dat maakt de communicatie lastiger voor de centrale bank. De markt zou zijn verwachtingen voor het monetaire beleid kunnen afzwakken en dan zou de dollar kunnen dalen. Voor de Europese Centrale Bank rekent Monex op een verhoging met 25 basispunten. De aandacht zal uitgaan naar de nieuwe economische ramingen en de persconferentie van voorzitter Christine Lagarde. Dit kan tot een volatiele markt leiden, nadat in mei de markt averechts reageerde op de indicaties die de ECB verschafte. Monex denkt dat de inflatieverwachtingen voor 2025 ongewijzigd blijven op 2,1 procent en dat zou de verwachtingen op een volgende renteverhoging in juli bestendigen.



Economische cijfers op de agenda zijn een Amerikaans inflatiecijfer op dinsdag, dat "tamelijk belangrijk" zal zijn voor het rentebesluit van de Fed de volgende dag. Een onverwacht hogere inflatie zou de Fed kunnen laten schrikken en de rente verhogen. Dinsdag zijn er ook cijfers over de Britse arbeidsmarkt, die de hoofdpijn voor de Bank of England kunnen vergroten. Verwacht wordt dat de werkloosheid verder stijgt, terwijl de lonen ook stijgen, en dat zou een renteverhoging met 25 basispunten door de Bank of England blijven rechtvaardigen. Bron: ABM Financial News

