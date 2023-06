Beursblik: introductie minimumloon bezorgers New York neutraal voor Just Eat Takeaway

(ABM FN-Dow Jones) De introductie van een minimumloon voor bezorgers in de stad New York zal hun inkomsten verdriedubbelen, maar zal geen heel grote impact hebben op Grubhub van Just Eat Takeaway. Dit denkt analist Marc Hesselink van ING.

Allereerst raakt het minimumloon alleen de bezorgtak van Grubhub, en niet de platformfunctie, die volgens Hesselink veel belangrijker is. Bovendien hebben concurrenten DoorDash en UberEat alleen een bezorgmodel "dus die worden harder geraakt."

ING verwacht dat de hogere loonkosten worden doorberekend aan de klant, of dat verlieslatende orders niet meer worden uitgevoerd. "Dit kan de platformfunctie relatief aantrekkelijker maken dan het bezorgen." En dat is gunstig voor Grubhub, denkt Hesselink, want op de platformfunctie boekt het bedrijf de hoogste marges.

Verder wijst ING erop dat de loonsverhoging al is meegenomen in de outlook van Just Eat Takeaway van een aangepaste EBITDA in 2023 van 275 miljoen euro.

"Per saldo beschouwen we de introductie van een minimumloon als min of meer neutraal", aldus Hesselink, die een koopadvies op Just Eat Takeaway heeft met een koersdoel van 40,00 euro.