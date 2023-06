'Grote reorganisatie bij Volkswagen en Audi op komst' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Topman Oliver Blume van Volkswagen zal dinsdag een omvangrijk reorganisatieplan voor de autofabrikanten Volkswagen en Audi voorleggen aan de raad van commissarissen. Dat meldde Handelsblatt maandag. De kosten moeten worden verlaagd en tegelijk moet ook het bedrijf worden gereorganiseerd in wat de grootste ombouwoperatie in tientallen jaren zou zijn, volgens een bron van de Duitse krant. De stappen zijn nodig om de aansluiting met de concurrentie niet te verliezen, stelt de krant. De meeste veranderingen zouden nodig zijn bij kernmerk Volkswagen en het eveneens Duitse Audi. De merkengroep waartoe Volkswagen, Skoda en Seat behoren, moet het resultaat met 3 miljard euro per jaar verhogen. Dubbele ontwikkelingsprocedures moeten worden beperkt en de productie van Duitse merken zou meer worden samengevoegd, volgens de krant. Bron: ABM Financial News

