AEX start handelsweek in het groen in aanloop naar rentebesluiten

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat maandag naar verwachting hoger van start. Futures op de AEX index noteren ongeveer een uur voor de beursgong 0,4 procent in het groen.

Afgelopen week lastte het Damrak nog een rustpauze in en de AEX kwam per saldo amper van zijn plaats.

Analisten wezen op een nieuwsvacuüm, nu het cijferseizoen is afgesloten, het schuldenplafond opgelost en beleggers in afwachting zijn van de rentebesluiten van de Federal Reserve woensdag, en de Europese Centrale Bank een dag later.

In de VS is het vooral de vraag of er een rentepauze wordt ingelast door de Federal Reserve, nadat Canada en Australië afgelopen week de rente onverwacht wél hebben verhoogd, gezien de nog altijd hardnekkige inflatie.

De FedWatch tool van CME laat zien dat 74 procent van de markt rekent op een pauze en 26 procent op een verhoging van 25 basispunten. Voor het rentebesluit in juli rekent een meerderheid wel op een renteverhoging.

In aanloop naar het besluit van de Fed kijken beleggers met spanning uit naar de publicatie dinsdag van de inflatie in mei. De Amerikaanse inflatie vertoonde in april met 4,9 procent nog tekenen van matiging, waardoor de hoop groeide dat de Fed klaar zou zijn met zijn renteverhogingscyclus.

In de eurozone lijkt een verhoging van 25 basispunten daarnaast een hamerstuk te worden. Ondanks economische tegenwind verwacht econoom Carsten Brzeski van ING niet dat de ECB van koers zal veranderen. Hij rekent op een renteverhoging met 25 basispunten en sluit verdere verhogingen daarna niet uit.

Op Wall Street sloot hoofdgraadmeter S&P 500 afgelopen vrijdag voor de vierde achtereenvolgende week op weekbasis hoger. De afgelopen vier weken is de index ongeveer vier procent gestegen, met dank aan vooral techgiganten, waarvan beleggers vermoeden dat zij de nieuwe ontwikkelingen rond AI, ofwel kunstmatige intelligentie, te gelde kunnen maken.

Vanwege hun geringe AI-blootstelling is dit enthousiasme aan Europese aandelen voorbij gegaan. De index van de ongeveer 50 grootste beursgenoteerde Europese ondernemingen, de Euro Stoxx 50 index, is de afgelopen vier weken juist een paar procent gedaald.

In Azië kennen de hoofdindices vanochtend een rustig begin van de handelsweek en de uitslagen blijven beperkt tot een bandbreedte van ruim een half procent.

De olieprijs doet wel duidelijk een stap terug met een daling van de WTI-future van 1,3 procent op 69,28 dollar per vat. Afgelopen week daalde de future op weekbasis al circa twee procent, hetgeen vanuit rente oogpunt gunstig kan zijn, aangezien centrale banken hun focus nog steeds volledig op de inflatie hebben gelegd.

De olieprijzen begonnen de week nog hoger nadat Saoedi-Arabië aankondigde dat het de productie in juli met nog eens 1 miljoen vaten per dag zal verlagen, met de optie om de verlaging te verlengen, terwijl OPEC+ overeenkwam om eerder overeengekomen

verlagingen te verlengen tot 2024. Zorgen over de Chinese economische groei kregen echter de overhand.

De beursagenda is vandaag vrijwel leeg.

Bedrijfsnieuws

Jacques van den Broek, die voorzitter is van de raad van commissarissen van CM.com, kocht 5.500 aandelen CM.com voor 8,98 euro per aandeel, ofwel voor net geen 50.000 euro in totaal.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 won vrijdag 0,1 procent op 4.298,86 punten, de Dow Jones index steeg 0,1 procent op 33.876,78 punten en de Nasdaq sloot 0,2 procent hoger op 13.259,14 punten.