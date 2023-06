Novartis neemt Chinook Therapeutics over Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Novartis heeft een akkoord bereikt over de overname van Chinook Therapeutics. Dit maakte de Zwitserse farmaceut maandagochtend bekend. Het Amerikaans biofarmaceutische bedrijf Chinook Therapeutics heeft twee geneesmiddelen in een laat stadium in ontwikkeling voor zeldzame, ernstige chronische nierziekten. Met deze overname wordt de eigen pijplijn van Novartis aanzienlijk uitgebreid. Volgens de overeengekomen deal, die unaniem is goedgekeurd door de raden van bestuur van beide bedrijven, zal Novartis Chinook overnemen voor een totale waarde van maximaal 3,5 miljard dollar. Aandeelhouders van Chinook ontvangen 3,2 miljard dollar in contanten. Dit komt overeen met 40,00 dollar per aandeel. Ook ontvangen de aandeelhouders nog eens 4,00 dollar per aandeel indien bepaalde mijlpalen worden behaald bij de toezichthouders. De transactie zal naar verwachting in de tweede helft van 2023 worden afgerond, onder voorbehoud van de gebruikelijke voorwaarden, waaronder goedkeuring door de aandeelhouders van Chinook en groen licht van de mededingingsautoriteiten. Het aandeel Chinook sloot vrijdagavond op 23,99 dollar. Bron: ABM Financial News

