Meer faillissementen in mei

(ABM FN-Dow Jones) Het aantal faillissementen in Nederland is in mei gestegen. Dit meldt het Centraal Bureau Statistiek maandag.

De stijging bedraagt 7 procent op maandbasis. Het aantal faillissementen bleef wel onder het niveau van de periode voor het uitbreken van corona.

Van alle bedrijfstakken had de handel het grootste aantal faillissementen, namelijk 45. Dat is 5 procent meer dan in april.

De handel behoort tot de bedrijfstakken met de meeste bedrijven. Relatief gezien werden er in mei de meeste faillissementen uitgesproken in de sector horeca, aldus de cijfers van het CBS.

Het aantal faillissementen in de eerste vijf maanden van dit jaar is ruim de helft hoger dan in dezelfde periode in 2022.