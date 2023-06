Europese beurzen openen naar verwachting hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan maandag een hogere opening tegemoet, in aanloop naar de rentebesluiten die later deze week op de agenda staan.

IG voorziet een openingswinst van 54 punten voor de Duitse DAX en een plus van 26 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 31 punten hoger te openen.

De aandelenmarkten in Europa zijn vrijdag lager geëindigd.

"Het was weer een rustige dag voor de Europese markten aan het einde van een wisselvallige maar richtingloze week waarin beleggers probeerden de volgende grote katalysator te vinden om de volgende beweging te stimuleren", legde marktanalist Michael Hewson van CMC Markets uit.

Beleggers wachten op de rentebesluiten van de Federal Reserve en Europese Centrale Bank, die later deze week volgen.

Het sentiment op de markt blijft ondertussen onzeker, wat onder andere te maken heeft met tegenvallend nieuws uit China. Volgens Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild waren de Chinese inflatiegegevens voor de maand mei behoorlijk verontrustend.

De producentenprijzen daalden met 4,6 procent. De inflatie kwam uit op 0,2 procent. Als de fabrieksprijzen zo sterk dalen, dan is dat geen goed nieuws voor de inflatie.

Als de op één na grootste wereldeconomie ernstige tegenwind krijgt, zal dat gevolgen hebben voor de rest van de wereld. In Europa zullen Duitse exporteurs naar China de dupe worden. De invoer van grondstoffen in China kan dalen, met gevolgen voor de exporteurs van grondstoffen.

Goldman Sachs ziet evenwel heil in Europese aandelen. "Europese aandelen worden verhandeld tegen een grotere korting dan normaal ten opzichte van Amerikaanse aandelen: De bedrijven in de regio wisselen van eigenaar tegen ongeveer 13 keer de verwachte consensuswinst, tegenover ongeveer 19 keer voor hun Amerikaanse tegenhangers. Deze korting is de grootste in meer dan tien jaar en ligt ruim onder de mediaan van 20 procent in de afgelopen 20 jaar", aldus de analisten.



Bedrijfsnieuws

In Frankfurt deed Vonovia goede zaken, met een plus van ruim 3 procent. Rheinmetall steeg dik anderhalf procent. Hekkensluiter in de DAX was Brenntag, met een verlies van ruim 4 procent. Ook Symrise daalde zo'n 4 procent.

In Parijs ging Teleperformance aan kop, met een winst van ruim 3,5 procent. Unibail-Rodamco-Westfield steeg bijna 2 procent. Onderaan in de CAC 40 stond Eurofins Scientific. Het aandeel verloor dik 2,5 procent.

Euro STOXX 50 4.288,22 (-0,2%)

STOXX Europe 600 460,01 (-0,2%)

DAX 15.949,84 (-0,3%)

CAC 40 7.213,14 (-0,1%)

FTSE 100 7.562,36 (-0,5%)

SMI 11.254,42 (-0,5%)

AEX 759,32 (-0,2%)

BEL 20 3.639,40 (-0,05%)

FTSE MIB 27.162,02 (-0,4%)

IBEX 35 9.309,70 (-0,3%)



AMERIKAANSE AANDELEN

Maandag gaan de Amerikaanse beurzen een verdeelde opening tegemoet.

Wall Street sloot vrijdag licht hoger.

De markt lijkt ervan uit te gaan dat de Fed de rente in juni ongewijzigd zal laten. Dat zou de financiële markten op korte termijn wat verlichting kunnen bieden, hoewel dit geen zekerheid biedt dat de Fed in juli opnieuw de voet van het gas houdt.



"Op dit moment voelt de markt zich redelijk op zijn gemak met de verwachting dat de Fed de rente niet opnieuw zal verhogen", zei marktanalist Yung-Yu-Ma van BMO Wealth Management. "We vinden dit het meest waarschijnlijke scenario. We denken dat veel van de renteverhogingen die al hebben plaatsgevonden, nog niet echt door de economie zijn verwerkt", aldus de analist.

"Een pauze betekent niet dat ze klaar zijn met renteverhogingen", waarschuwde analist Tim Courtney van Exencial Wealth Advisors.

Volgens de FedWatch tool van CME houdt de markt wel degelijk rekening met een nieuwe verhoging eind juli.

WTI-olie werd vrijdag zo'n anderhalf procent goedkoper.

Bedrijfsnieuws

DocuSign verloor 2,5 procent. Het bedrijf voor elektronische handtekeningen overtrof in het eerste kwartaal wel de eigen verwachtingen en verhoogde de verwachtingen voor het hele boekjaar, dat in januari eindigt.

General Motors steeg meer dan een procent, nadat de autofabrikant meldde dat zijn elektrische voertuigen in 2024 toegang zullen hebben tot het oplaadnetwerk van Tesla. De deal is vergelijkbaar met de overeenkomst die Tesla en Ford in mei aankondigden. Het aandeel Tesla won ruim 4 procent.

Nio sloot rond een half procent in de min, hoewel de Chinese producent van elektrische auto's een teleurstellende omzet rapporteerde, terwijl de gemiddelde verkoopprijzen daalden en de fabrikant waarschuwde voor een "grote tegenvaller" in het lopende kwartaal.

Het aandeel Braze eindigde ruim 16 procent hoger, nadat het cloudsoftwarebedrijf in het afgelopen kwartaal een 31 procent hogere omzet boekte en het verlies lager uitviel dan de analisten hadden gedacht.

Planet Labs verloor ruim 30 procent, nadat het bedrijf voor satellietbeeldvorming een teleurstellende omzetprognose afgaf voor dit jaar.

Vail Resorts daalde 7 procent, nadat de exploitant van skiresorts teleurstellende cijfers rapporteerde.

S&P 500 index 4.298,86 (+0,1%)

Dow Jones index 33.876,78 (+0,1%)

Nasdaq Composite 13.259,14 (+0,2%)

AZIE

Nikkei 225 32.356,76 (+0,3%)

Shanghai Composite 3.222,35 (-0,3%)

Hang Seng 19.279,66 (-0,6%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0739. Vrijdagavond noteerde het muntpaar op 1,0743.

USD/JPY Yen 139,42

EUR/USD Euro 1,0739

EUR/JPY Yen 149,72

MACRO-AGENDA:

06:30 Faillissementen - Mei (NL)

BEDRIJFSNIEUWS:

22:00 Oracle - Cijfers vierde kwartaal (VS)