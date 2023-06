Drukke beursweek met Fed en ECB

(ABM FN-Dow Jones) Na een relatief rustige beursweek, kunnen beleggers er weer voor gaan zitten.

Het is een behoorlijk volle beursagenda waarbij de centrale bankiers in de Verenigde Staten en in de eurozone de hoofdrol zullen opeisen.

In de VS is het vooral de vraag of er een rentepauze wordt ingelast door de Federal Reserve, nadat Canada en Australië de rente wél hebben verhoogd, gezien de nog altijd hardnekkige inflatie.

De FedWatch tool van CME laat zien dat 70 procent van de markt rekent op een pauze en 30 procent op een verhoging van 25 basispunten op 14 juni.

In de eurozone lijkt een verhoging van 25 basispunten een hamerstuk te worden. Ondanks de krimp verwacht econoom Carsten Brzeski van ING niet dat de ECB van koers zal veranderen. Hij rekent volgende week op een renteverhoging met 25 basispunten en sluit verdere verhogingen daarna niet uit.

Maandag starten we de week echter nog rustig. In Nederland zal het aantal faillissementen over april bekend worden gemaakt.

Dinsdagochtend wordt in Duitsland de definitieve inflatie over mei gepubliceerd, gevolgd door het ZEW economisch sentimentcijfer voor juni. In de VS is er aandacht voor de publicatie van het vertrouwen van kleine ondernemers, en zal de aandacht vooral uitgaan naar de Amerikaanse inflatie in mei.

Op woensdag krijgen we meer te weten over de industriële productie en de stand van de handelsbalans in het Verenigd Koninkrijk. Het maandrapport van het Internationaal Energieagenschap staat ook op de rol gevolgd door de industriële productie in de eurozone in april. En woensdagavond nabeurs is het tijd voor het rentebesluit in de VS.

Donderdag beginnen we met de cijfers over industriële productie en detailhandelsverkopen in China. In Nederland krijgen we meer te weten over de werkloosheid in mei en publiceert Frankrijk nieuwe inflatiecijfers. Ook zal er aandacht zijn voor de stand van de handelsbalans van de eurozone in april, maar toch zal de aandacht vooral uitgaan naar het rentebesluit van de ECB.

In Amerika is het druk met de detailhandelsverkopen over mei, de Empire State Index gedurende juni, de importprijzen in mei, de wekelijkse werkloosheidsaanvragen, de Philly Fed gedurende juni, de industriële productie over mei en de bedrijfsvoorraden in april.

Aan het einde van de week maakt Japan de stand van de handelsbalans bekend gedurende mei en volgt er een rentebesluit van de Bank of Japan. In de eurozone worden de inflatiecijfers bekendgemaakt over mei en zal er in de VS aandacht zijn voor het consumentenvertrouwen berekend door de Universiteit van Michigan.

Bedrijfsnieuws

Het bedrijfsnieuws in Nederland is komende week vrij beperkt. Er staan jaarvergaderingen gepland van Eurocommercial en Azerion. Shell houdt in het midden van de week een beleggersdag en tot slot noteert Eurocommercial ex-dividend.

UBS verwacht van Shell een positieve boodschap, maar de zakenbank waarschuwt ook dat het lastig zal worden om de positieve verwachtingen te overtreffen.

In Brussel maakt Colruyt dinsdag de jaarcijfers bekend, gevolgd door Greenyard op woensdag. Er staan aandeelhoudersvergaderingen gepland bij IBA, Sipef, en Ascencio. IBA en Sipef zullen ook ex-dividend noteren.

In de VS publiceert Oracle maandagavond kwartaalcijfers. Op woensdag komen Kroger en Adobe met cijfers.