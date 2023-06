Commissaris CM.com koopt plukje aandelen Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Jacques van den Broek, die lid is van de raad van commissarissen van CM.com sinds september 2021, heeft een plukje aandelen CM.com gekocht. Dit bleek zaterdag uit een melding in het register van de Autoriteit Financiële Markten. Van den Broek kocht 5.500 aandelen CM.com voor 8,98 euro per aandeel, ofwel voor net geen 50.000 euro in totaal. Sinds 21 april dit jaar is Van den Broek, oud-topman van uitzender Randstad, ook voorzitter van de RvC van CM.com. Het aandeel CM.com sloot vrijdag op 9,80 euro. Dit jaar noteerde het aandeel ruim boven de 13 euro, maar ook onder de 8 euro. Bron: ABM Financial News

