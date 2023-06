Olieprijs daalt verder Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is vrijdag gedaald. Bij een settlement van 70,17 dollar werd een vat West Texas Intermediate 1,6 procent goedkoper. Op weekbasis werd WTI zo'n 2 procent goedkoper. Matige economische cijfers uit China voeden de bezorgdheid over de vooruitzichten voor de vraag naar energie. Volgens Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild waren de Chinese inflatiegegevens voor de maand mei behoorlijk verontrustend. De producentenprijzen daalden met 4,6 procent. De inflatie kwam uit op 0,2 procent. Als de fabrieksprijzen zo sterk dalen, dan is dat geen goed nieuws voor de inflatie. Als de op één na grootste wereldeconomie ernstige tegenwind krijgt, zal dat gevolgen hebben voor de rest van de wereld en mogelijk ook de vraag naar olie. De olieprijzen begonnen de week nog hoger nadat Saudi-Arabië afgelopen zondag aankondigde dat het de productie in juli vrijwillig met nog eens 1 miljoen vaten per dag zou verlagen, met de optie om de verlaging te verlengen, terwijl OPEC+ overeenkwam om eerder overeengekomen verlagingen te verlengen tot 2024. Kijkend naar het technische plaatje zien analisten van Sevens Report dat de WTI-olieprijs momenteel beweegt in een bandbreedte met steun op 67 dollar en weerstand op 83 dollar. Bron: ABM Financial News

