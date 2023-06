AEX neemt gas terug

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is afgelopen week gedaald. Met een slot van 759,62 punten op vrijdag verloor de AEX op weekbasis 0,7 procent. Vorige week verloor de index licht terrein, toen op een slot van 764,92 punten.

Volgens marktanalist Naeem Aslam van Zaye Capital Markets kijken beleggers uit naar een nieuw focuspunt voor de beurzen. "In de afgelopen weken ging het over Amerikaanse schulden en de belangrijkste bedrijven zijn al met cijfers gekomen. Beleggers hebben een nieuwe aanjager nodig om de beurzen verder te laten stijgen."

Beleggers hielden afgelopen week het kruit droog in aanloop naar het rentebesluit van de Federal Reserve volgende week. Ook de Europese Centrale Bank komt volgende week met zijn rentebesluit.

"Nu bankiers van de Amerikaanse centrale bank gemuilkorfd zijn tot na het rentebesluit van volgende week, moeten de markten opnieuw beoordelen of we volgende week een pauze gaan zien, of dat we nog een renteverhoging van 25 basispunten krijgen", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

Een meerderheid van de markt rekent nog altijd op een pauze in de renteverhogingen, maar volgende week verschijnen nog Amerikaanse inflatiecijfers die de Fed zal meenemen in het rentebesluit. Na het verschijnen van de wekelijkse steunaanvragen uit de VS, die donderdag uitkwamen op het hoogste niveau sinds oktober 2021, is de kans op een verhoging van 25 basispunten zelfs nog kleiner geworden, xxx procent, ten opzichte van 35 procent voorafgaand aan de arbeidsmarktdata. Wel verwacht bijna 50 procent van de markt dat de Fed in juli alsnog zal verhogen met 25 basispunten.

"Toen de Fed haar laatste notulen bekendmaakte, dachten veel handelaren dat de Fed helemaal klaar was met de renteverhogingscyclus en dat een pauze een zeer waarschijnlijk scenario was voor het Amerikaanse monetaire beleid. Maar de verrassende renteverhogingen van de Australische en Canadese centrale banken afgelopen week, hebben het beeld enigszins veranderd; van beide banken werd niet verwacht dat ze de rente zouden verhogen, maar dat deden ze wel vanwege de immense inflatiedruk", aldus Aslam.

Op macro-economisch vlak was er aandacht voor Chinese exportcijfers. Die vielen tegen. In dollars nam de export in mei met 7,5 procent op jaarbasis af. In april steeg de export nog met 8,5 procent. De verwachting van economen lag voor mei op een daling van 1,0 procent. De Chinese import daalde in mei op jaarbasis ook, met 4,5 procent.

"De kans op meer stimuleringsmaatregelen in China is na vanmorgen verder toegenomen", aldus investment manager Simon Wiersma van ING.

Vrijdag stonden er inflatiecijfers in China op de agenda. De consumentenprijzen stijgen nog maar heel licht en de producentenprijzen dalen steeds harder. Volgens Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild betekent die daling van de producentenprijzen dat het risico op deflatie steeds groter wordt.

Verder bleek uit Europese bbp-cijfers dat de economie in de eurozone in het eerste kwartaal van 2023 licht is gekrompen, nadat eerdere ramingen nog een minieme groei lieten zien. Het bruto binnenlands product van de eurozone kromp met 0,1 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Eerdere ramingen kwamen uit op 0,1 procent groei.

"Hier komt de stagnatie", waarschuwde econoom Carsten Brzeski van ING. Nu de economische vooruitzichten somberder worden en de inflatie daalt, worden de argumenten voor nog meer renteverhogingen door de ECB zwakker, aldus Brzeski. "Dat gezegd hebbende, zal de ECB dit waarschijnlijk negeren", verwacht de econoom. Brzeski rekent volgende week op een renteverhoging van 25 basispunten en houdt ook de deur open voor verdere verhogingen.

De euro/dollar noteerde vrijdag op 1,0775, licht hoger dan vorige week. WTI-olie kostte vrijdag 71 dollar per vat en werd daarmee op weekbasis rond een procent duurder.

Energie-econoom Hans van Cleef van Publieke Zaken Energy Research concludeerde dat de Saoedische energieminister Prins Abdulaziz Bin Salman blijkbaar geen medestanders vond tijdens het recente OPEC+ overleg, en daarom besloot eigenhandig de olieproductie tijdelijk extra te verlagen met een miljoen vaten per dag in de maand juli.

Van Cleef vindt vooral de moeizame discussie rondom de productiequota interessant. De Verenigde Arabische Emiraten proberen al geruime tijd een groter quotum te krijgen, omdat ze zich in hun groei geremd vinden na investeringen in hun productiecapaciteit.

Stijgers en dalers

Financiële waarden deden afgelopen week goede zaken. Koploper Aegon steeg ruim 4 procent. UBS verlaagde het koersdoel van Aegon, maar handhaafde het koopadvies. Verder kwam RBC met een positief analistenrapport over Aegon en NN Group. NN daalde ruim 4 procent, maar noteerde afgelopen week dan ook ex-dividend. ING won een procent.

ArcelorMittal steeg op weekbasis ruim 2 procent. Shell won bijna een procent. Deutsche Bank en UBS hoge verwachtingen voor de beleggersdag volgende week. Verder kondigde Shell een desinvestering aan in Nederland, Duitsland en het VK.

Hekkensluiter in de hoofdindex was DSM, met een min van ruim 7,5 procent. Besi deed een stap terug na de beleggersdag van dinsdag en verloor op weekbasis ook zo'n 7,5 procent. UBS maakt zich ook wat zorgen over de timing van de adoptie van hybrid bonding, vooral bij smartphones. Bank of America verlaagde om die reden het koersdoel voor Besi flink en haalde het aandeel van de kooplijst. Maar ING wijst erop dat de margedoelstelling wel werd verhoogd door Besi.

In de AMX deed Galapagos goede zaken, met een winst van bijna 4 procent op weekbasis. De nieuwe strategie is gericht op het genereren van celtherapieën van de volgende generatie, merkte Kepler Cheuvreux op. De analist noemde de nieuwe data die het bedrijf presenteerde bemoedigend.

AMG ging aan kop met een plus van ruim 4,5 procent. Alfen leverde op weekbasis 8,5 procent in en Just Eat Takeaway zo'n 7 procent.

In de AScX gingen de handen op elkaar voor CM.com, dat bijna 17 procent won. Azerion leverde op weekbasis 18 procent in.