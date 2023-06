Europese beurzen sluiten lager Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn vrijdag lager geëindigd. De Stoxx Europe 600 index daalde 0,2 procent tot 460,01 punten. De Duitse DAX liet een verlies optekenen van 0,3 procent op 15.949,84 punten. De Franse CAC 40 verloor 0,1 procent bij een stand van 7.213,14 punten. De Britse FTSE sloot 0,5 procent lager op 7.562,36 punten. "Het was weer een rustige dag voor de Europese markten aan het einde van een wisselvallige maar richtingloze week waarin beleggers probeerden de volgende grote katalysator te vinden om de volgende beweging te stimuleren", legde marktanalist Michael Hewson van CMC Markets uit. Beleggers wachten op de rentebesluiten van de Federal Reserve en Europese Centrale Bank, die volgende week op de agenda staan. Het sentiment op de markt blijft ondertussen onzeker, wat onder andere te maken heeft met tegenvallend nieuws uit China. Volgens Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild waren de Chinese inflatiegegevens voor de maand mei behoorlijk verontrustend. De producentenprijzen daalden met 4,6 procent. De inflatie kwam uit op 0,2 procent. Als de fabrieksprijzen zo sterk dalen, dan is dat geen goed nieuws voor de inflatie. Als de op één na grootste wereldeconomie ernstige tegenwind krijgt, zal dat gevolgen hebben voor de rest van de wereld. In Europa zullen Duitse exporteurs naar China de dupe worden. De invoer van grondstoffen in China kan dalen, met gevolgen voor de exporteurs van grondstoffen. Goldman Sachs ziet evenwel heil in Europese aandelen. "Europese aandelen worden verhandeld tegen een grotere korting dan normaal ten opzichte van Amerikaanse aandelen: De bedrijven in de regio wisselen van eigenaar tegen ongeveer 13 keer de verwachte consensuswinst, tegenover ongeveer 19 keer voor hun Amerikaanse tegenhangers. Deze korting is de grootste in meer dan tien jaar en ligt ruim onder de mediaan van 20 procent in de afgelopen 20 jaar", aldus de analisten. De euro/dollar noteerde richting het slot op 1,0754. WTI-olie werd een half procent duurder.



Bedrijfsnieuws In Frankfurt deed Vonovia goede zaken, met een plus van ruim 3 procent. Rheinmetall steeg dik anderhalf procent. Hekkensluiter in de DAX was Brenntag, met een verlies van ruim 4 procent. Ook Symrise daalde zo'n 4 procent. In Parijs ging Teleperformance aan kop, met een winst van ruim 3,5 procent. Unibail-Rodamco-Westfield steeg bijna 2 procent. Onderaan in de CAC 40 stond Eurofins Scientific. Het aandeel verloor dik 2,5 procent. Wall Street Rond het slot in Europa noteerden de Amerikaanse beurzen hoger. Bron: ABM Financial News

