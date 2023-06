Meer verlies voor Nio Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Nio Inc. heeft het zwaar en maakte vrijdag bekend dat de verliezen in het eerste kwartaal groter zijn geworden en dat er in het tweede kwartaal niet hoeft te worden gerekend op verbetering. Dit bleek uit het kwartaalrapport van de Chinese fabrikant van elektrische voertuigen. Het nettoverlies liep op tot 4,9 miljard yuan, of omgerekend 708 miljoen dollar. Exclusief eenmalige posten was het verlies iets minder dan de verwachting van analisten. De totale omzet van Nio steeg met 7,7 procent op jaarbasis tot 10,7 miljard yuan, of 1,55 miljard dollar. De autoverkoop daalde met 0,2 procent. Opvallend waren de sterk gestegen verkoopkosten met ruim 24 procent. Die lopen momenteel sneller op dan de omzet, waardoor de brutomarge daalde van 14,6 procent vorig jaar naar 1,5 procent afgelopen kwartaal. Een kwartaal eerder lag de marge op 3,9 procent. De leveringen stegen wel met 20,5 procent naar 31.041 voertuigen, maar voor het tweede kwartaal verwacht Nio dat deze zullen dalen tot naar 23.000 tot 25.000 voertuigen. Dat zou een krimp op jaarbasis zijn van maximaal 8,2 procent. De omzet zal dit lopende kwartaal zelfs met 9 tot 15,1 procent dalen, waarschuwde Nio. De in de VS genoteerde aandelen van Nio Inc. daalden vrijdag voorbeurs met 4,1 procent. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.