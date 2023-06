Wall Street koerst af op vlakke opening Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen stevenen vrijdag af op een vlakke opening. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden ruim een half uur voor de openingsbel onveranderd op 4.298,00 punten. Beleggers kijken inmiddels al uit naar de rentebesluiten van volgende week van de Federal Reserve en de Europese Centrale Bank. De markt lijkt er van uit te gaan dat de Fed de rente in juni ongewijzigd zal houden. Dat zou de financiële markten op korte termijn wat verlichting kunnen bieden, hoewel dit geen zekerheid biedt dat de Fed in juli opnieuw de voet van het gas houdt.



"Op dit moment voelt de markt zich redelijk op zijn gemak met de verwachting dat de Fed de rente niet opnieuw zal verhogen", zei marktanalist Yung-Yu-Ma van BMO Wealth Management. "We vinden dit het meest waarschijnlijke scenario. We denken dat veel van de renteverhogingen die al hebben plaatsgevonden, nog niet echt door de economie zijn verwerkt", aldus de analist. "Een pauze betekent niet dat ze klaar zijn met renteverhogingen", waarschuwde analist Tim Courtney van Exencial Wealth Advisors.



Volgens de FedWatch tool van CME houdt de markt wel degelijk rekening met een nieuwe verhoging eind juli. De euro/dollar noteerde op 1,0776. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,0772 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0784 op de borden. Olie noteerde vrijdag licht hoger. Bedrijfsnieuws DocuSign steeg voorbeurs 6,5 procent. Het bedrijf voor elektronische handtekeningen overtrof in het eerste kwartaal de eigen verwachtingen en verhoogde de verwachtingen voor het hele boekjaar, dat in januari eindigt. General Motors won voorbeurs 4,0 procent, nadat de autofabrikant meldde dat zijn elektrische voertuigen in 2024 toegang zullen hebben tot het oplaadnetwerk van Tesla. De deal is vergelijkbaar met de overeenkomst die Tesla en Ford in mei aankondigden. Het aandeel Tesla steeg voorbeurs 6,7 procent. Carvana noteerde voorbeurs 0,7 procent, nadat het aandeel van de online dealer van tweedehands auto's donderdag 56 procent won, op basis van een outlookverhoging. Nio steeg voorbeurs 0,3 procent, hoewel de Chinese producent van elektrische auto's een teleurstellende omzet rapporteerde, terwijl de gemiddelde verkoopprijzen daalden en de fabrikant waarschuwde voor een "grote tegenvaller" in het lopende kwartaal. Het aandeel Braze noteerde voorbeurs 12,0 procent hoger, nadat het cloudsoftwarebedrijf in het afgelopen kwartaal een 31 procent hogere omzet boekte en het verlies lager uitviel dan de analisten hadden gedacht. Planet Labs verloor voorbeurs 16,1 procent, nadat het bedrijf voor satellietbeeldvorming een teleurstellende omzetprognose afgaf voor dit jaar. Vail Resorts daalde 3,7 procent, nadat de exploitant van skiresorts teleurstellende cijfers rapporteerde. Slotstanden De toonaangevende S&P 500 index sloot donderdag 0,6 procent hoger op 4.293,93 punten. De Dow Jones index eindigde 0,5 procent in het groen op 33.833,61 punten en technologiebeurs Nasdaq steeg 1,0 procent tot 13.238,52 punten. Bron: ABM Financial News

