General Motors krijgt toegang tot oplaadnetwerk Tesla

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) General Motors heeft een samenwerking aangekondigd met Tesla om het ontwerp van de North American Charging Standard connector vanaf 2025 te integreren in zijn elektrische auto's, zodat deze voortaan ook opgeladen kunnen worden bij het Supercharger Network van Tesla. Het oplaadnetwerk van Tesla gaat al vanaf 2024 open voor de elektrische auto's van GM, maar vereist in eerste instantie het gebruik van een adapter. Vanaf 2025 zal de connector echter worden geïntegreerd in de wagens van GM. Financiële details werden niet gedeeld. Bron: ABM Financial News

