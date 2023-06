Beursblik: beleggersdag Shell belooft positieve boodschap te worden Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Shell zal een positieve boodschap verkondigen op de beleggersdag van 14 juni. Dit is de verwachting van analisten van UBS. Wel zal het moeilijk worden om de reeds hooggespannen verwachtingen te overtreffen, merkten de analisten op. UBS verwacht dat de nieuwe CEO Wael Sawan meer informatie zal geven over de verwachte aandeelhoudersrendementen, de investeringen en de vooruitzichten voor de productie. De zakenbank houdt rekening met min of meer een voortzetting van de strategie van het bedrijf, waarbij er meer focus gelegd zal worden op het rendement en er wat aanpassingen aan de doelstellingen worden gemaakt. Denk hierbij aan een hogere olieproductie en wat meer inzicht in de stabiliteit van de verwachte kasstromen. De analisten verwachten dat Shell het dividendbeleid zal wijzigen van 20 tot 30 procent van de operationele kasstroom naar 30 tot 40 procent. Dat zou in overeenstemming zijn met de analistenconsensus, die op circa 35 procent zit voor 2024, en met het beleid van sectorgenoten. Aan de operationele kant heeft de nieuwe CEO recent gesproken over een aanpassing aan de huidige doelstelling om de olieproductie met 1 tot 2 procent per jaar te verminderen richting 2030. De Zwitserse zakenbank zelf houdt rekening met een daling van 1,2 procent per jaar. Echter, Namibië zou voor positieve aanpassingen kunnen zorgen. Qua investeringen voorziet UBS een bedrag aan de bovenkant van de door Shell afgegeven bandbreedte van 23 tot 27 miljard dollar, vooral als de outlook voor de olieproductie hoger uitvalt dan nu voorzien. UBS handhaaft de koopaanbeveling voor Shell met een koersdoel van 27,50 Britse pond, rekening houdend met onder meer een prijs van 75 dollar voor een vat Brent olie. Bron: ABM Financial News

