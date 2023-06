Europese beurzen licht lager rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden vrijdag licht lager op een nieuwsluwe dag en zonder macro-economische agendapunten in het verschiet. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde vrijdag rond het middaguur een verlies van 0,1 procent op 460,50 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 0,1 procent naar 15.965,10 punten. De Franse CAC 40 noteerde een min van 0,1 procent met een stand van 7.216,26 punten. De Britse FTSE daalde nog geen 0,1 procent naar 7.596,30 punten. Het sentiment op de markt blijft onzeker, wat onder andere te maken heeft met tegenvallend nieuws uit China. Het minste dat je volgens Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild kunt zeggen is dat de Chinese inflatiegegevens voor de maand mei behoorlijk verontrustend zijn. De producentenprijzen daalden met 4,6 procent. De inflatie kwam uit op 0,2 procent. Als de fabrieksprijzen zo sterk dalen, dan is dat geen goed nieuws voor de inflatie. Wat dat laatste betreft, leert de geschiedenis volgens Vranken ons namelijk dat de PPI de CPI leidt. Dat betekent dat de kans op deflatie snel toeneemt in China. Als de op één na grootste wereldeconomie ernstige tegenwind krijgt, zal dat gevolgen hebben voor de rest van de wereld. In Europa zullen Duitse exporteurs naar China de dupe worden. De invoer van grondstoffen in China kan dalen, met gevolgen voor de exporteurs van grondstoffen. Toch zit de S&P 500 voor de eerste keer sinds augustus vorig jaar voor de vierde week op rij in de plus. De Dow Jones Industrial Average zit op schema voor een tweede week van winst. De macro-economische agenda van vrijdag is verder leeg. Olie noteerde vrijdag hoger. Een juli-future West Texas Intermediate noteerde 0,5 procent in het groen op 71,60 dollar, terwijl voor een augustus-future Brent 76,30 dollar werd betaald, een daling van eveneens 0,5 procent. De euro/dollar noteerde op 1,0763. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0779 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0778 op de borden.



Bedrijfsnieuws Op de beurzen van Parijs en Frankfurt hielden de plussen elkaar redelijk in evenwicht met in de Duitse DAX-40 een opmerkelijke koersdaling voor het aandeel Symrise van 4,2 procent, terwijl de koersen van de aandelen van Vonovia en Daimler Truck meer dan 2 procent opliepen. In Parijs liepen de koersen van de aandelen van Danone, Eurofins Scientific 1,8 procent terug. De meeste koerswinst was de aandelen van Société Générale, Teleperformance en Unibail-Todamco-Westfield toebedeeld, met respectievelijk plussen van 2,0, 3,3 en 2,9 procent.



Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag naar verwachting een vlakke opening tegemoet. De toonaangevende S&P 500 index steeg donderdag 0,6 procent tot 4.293,93 punten, de Dow Jones index won 0,5 procent op 33.833,61 punten en de Nasdaq sloot 1,0 procent hoger op 13.238,52 punten. Bron: ABM Financial News

