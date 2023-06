Philips aan kop in lichtrode AEX Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste vrijdagochtend licht lager. Rond de klok van elf uur daalde de AEX met 0,2 procent tot 759,37 punten. Een stijging van de techaandelen hield de verliezen in de AEX beperkt.



Beleggingsspecialist Kevin Verstraete van Lynx merkte op dat de wekelijkse steunaanvragen in de VS vorige week harder zijn gestegen dan verwacht. Dit zorgde op donderdag direct voor een daling van de rentes op staatsobligaties, zo zag Verstraete. "En dit ondersteunde het sentiment op de aandelenmarkten", aldus de expert van Lynx, die daarop vooral techaandelen zag stijgen. Techbeurs Nasdaq sloot donderdag uiteindelijk 1,3 procent hoger. "De steunaanvragen waren voldoende om de Amerikaanse beurzen omhoog te sturen", zo zag ook marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. Die cijfers voeden volgens hem het idee onder beleggers dat de Federal Reserve een pauze zal inlassen in het verhogen van de rentes. Leden van de Amerikaanse centrale bank komen volgende week bij elkaar.



Toch nemen de twijfels toe, nadat de centrale banken uit Australië en Canada afgelopen week aangaven dat de financiële condities nog altijd "te ruim" zijn en zij hun rentes opnieuw verhoogden. Woensdag verhoogde de Bank of Canada tot teleurstelling van beleggers de rente met 25 basispunten naar 4,75 procent. Dinsdag verraste de Reserve Bank of Australia ook al met een renteverhoging van 25 basispunten, naar 4,10 procent. "Amerikaanse beleggers zijn er deze week aan herinnerd dat verdere verkrapping de centrale bankiers nog steeds bezighoudt", zei broker Hargreaves Lansdown. De markt raamt de kans dat de Federal Reserve de rente op 14 juni ongewijzigd laat nog steeds op 76 procent. De kans op een extra renteverhoging van 25 basispunten in juli is echter gestegen tot boven de 50 procent, tegen slechts 10 procent een maand geleden. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0764. De olieprijzen daalden licht tot 71 dollar. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen wonnen de 'chippers' ASML, ASMI en Besi 0,5 tot 0,8 procent na een positief slot van techbeurs Nasdaq donderavond op Wall Street. Philips was met 1,1 procent de grootste stijger. Ook verzekeraar Aegon zat met 0,3 procent weer in de lift. De rode lantaarn was voor DSM Fimenich met een verlies van 5,2 procent. IMCD gaf 5,1 procent prijs. In de AMX won AMG 1,8 procent. Fugro en Air France-KLM klommen tot 1,1 procent. Corbion daalde 0,8 procent. In de AScX won CM.com 4,8 procent. Azerion verloor 1,9 procent. Bron: ABM Financial News

