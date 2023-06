Beursblik: ING verhoogt koersdoel Arcadis Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft het koersdoel voor Arcadis verhoogd van 44,60 naar 47,00 euro met handhaving van het koopadvies. Dit bleek vrijdag uit een analistenrapport van de bank. ING ziet in de resultaten over het eerste kwartaal reden er vanuit te gaan dat de onderneming zich op het juiste pad bevindt om te profiteren van de aanhoudende vraag naar de aangeboden diensten, vooral die op het vlak van duurzaamheid. De bank wees ook op de margeverbetering die Arcadis in de eerste drie maanden van dit jaar realiseerde en die er op duidt dat de overnames zich ontwikkelen zoals voorzien. ING vindt de waardering voor het aandeel ten opzichte van die van sectorgenoten niet veeleisend, gezien de korting van 27 procent die geldt voor Arcadis. ING verlaagde vrijdag wel de raming voor de winst per aandeel voor dit jaar met 2 procent naar 2,65 euro en met 5 procent naar 2,80 euro voor 2024. Daarmee zit de bank voor dit jaar 2 procent boven de consensus en voor volgend jaar 5 procent lager dan het gemiddelde. ING ziet in de macro-economische omgeving de meeste risico's schuilgaan voor Arcadis, met een kans op verzwakking in China, de VS en Europa. Arcadis organiseert in november een beleggersdag. Volgens ING heeft de nieuwe CEO Alan Brookes van Arcadis nog het nodige werk op zijn bord liggen, alvorens hij op deze gelegenheid de nieuwe plannen voor de komende jaren kan presenteren. Het aandeel Arcadis noteerde vrijdag op rood Damrak vlak op 39,80 euro. Bron: ABM Financial News

