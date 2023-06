Beursblik: ING verlaagt koersdoel OCI stevig Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft vrijdag het koersdoel voor OCI verlaagd van 38,00 naar 27,50 euro bij handhaving van het koopadvies. Analisten van de bank verlaagden vrijdag hun taxaties voor 2023 en 2024, na de cijfers van OCI over het eerste kwartaal en vanwege de daling van de stikstof- en methanolprijzen dit jaar. Het koopadvies bleef gehandhaafd, vanwege de aantrekkelijke waardering van OCI ten opzichte van sectorgenoten, gunstige fundamentals en de ontwikkeling van koolstofarme scheepsbrandstoffen. Ook verwachten de analisten dat een strategische beoordeling van de activiteiten door OCI, die in gang werd gezet door de activistische belegger Jeff Ubben, waarde kan ontsluiten. Het aandeel OCI koerste vrijdagochtend 0,4 procent lager op 21,54 euro. Bron: ABM Financial News

