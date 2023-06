AEX start handelsdag vermoedelijk licht hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat vrijdag naar verwachting hoger van start. Futures op de AEX index noteren ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 0,2 procent. Wall Street sloot donderdagavond in het groen en het sentiment in Azië is vanochtend positief, vooral in Japan.

Donderdag koerste de AEX index met 0,1 procent nog fractioneel lager op een slotstand van 760,94 punten. Financials wisten de weg omhoog te vinden, terwijl technologie ditmaal een stapje terug moest doen.

Het was alweer de vierde dag op rij dat de Amsterdamse hoofdindex op slotbasis vrijwel niet van zijn plaats kwam. De AEX Volatility Index noteert nu op het laagste niveau sinds begin februari 2020, vlak voor het uitbreken van de coronacrisis.

Op Wall Street sloot hoofdgraadmeter S&P 500 donderdagavond 0,6 procent hoger, en de index scherpte daarmee de hoogste stand van 2023 aan, ondanks toenemende onzekerheid over het rentebeleid van de Federal Reserve. Techbeurs Nasdaq deed het met een winst van 1,0 procent nog een stukje beter,

Na een periode waarin de zorgen over de inflatie en het beleid van de centrale bank op een laag pitje werden gezet, en het cijferseizoen, AI en het schuldenplafond alle aandacht opeisten, staat het rentebeleid nu weer prominent op de agenda.

"Amerikaanse beleggers zijn er deze week aan herinnerd dat verdere verkrapping de centrale bankiers nog steeds bezighoudt", zei broker Hargreaves Lansdown. De markt raamt de kans dat de Federal Reserve de rente op 14 juni ongewijzigd laat nog steeds op 76 procent.

De kans op een extra renteverhoging van 25 basispunten in juli is echter gestegen tot boven de 50 procent, tegen slechts 10 procent een maand geleden.

Woensdag verhoogde de Bank of Canada tot teleurstelling van beleggers de rente met 25 basispunten naar 4,75 procent, in een poging de hardnekkig hoge inflatie te beteugelen. De inflatie kwam in april uit op 4,4 procent.

Dinsdag verraste de Reserve Bank of Australia ook al met een renteverhoging van 25 basispunten, naar 4,10 procent. De inflatie van zeven procent is volgens voorzitter Philip Lowe nog duidelijk hoger dan de gewenste bandbreedte van twee tot drie procent.

Amerikaanse beleggers kijken nu met spanning vooruit naar de publicatie dinsdag van de inflatie in mei, een dag voor het rentebesluit van de Fed. De Amerikaanse inflatie vertoonde in april met 4,9 procent nog tekenen van matiging, waardoor de hoop groeide dat de Fed klaar zou zijn met zijn renteverhogingscyclus.

Japanse Nikkei index blijft in de lift zitten

In Azië kleuren de aandelenmarkten vanochtend eensgezind groen met als absolute uitblinker de beurs in Japan, met een winst van 1,8 procent voor de Nikkei index. De beurs in Tokio is dit jaar al ruim 23 procent gestegen en noteert op het hoogste niveau in 33 jaar.

Door de decennialange stagnatie is de beurs in Tokio volgens sommige analisten relatief goedkoop geworden, hetgeen door de marktvorsers wordt onderstreept door te wijzen op de fanatieke inkoop van eigen aandelen door Japanse bedrijven.

Waren Buffet heeft via zijn investeringsvehikel Berkshire Hathaway de afgelopen jaren meerdere miljarden posities ingenomen in Japanse handelsmaatschappijen, die weer over gediversifieerde aandelenportefeuilles beschikken.

De Amerikaanse oliefuture noteert vanochtend ruim een half procent lager op krap 71 dollar per vat, na een daling van 1,7 procent donderdagavond in New York.

Analisten schrijven die daling toe aan een rapport van nieuwssite Middle East Eye, waarin wordt gesteld dat de VS en Iran mogelijk op het punt staan om een tijdelijke deal te sluiten. Hierdoor zou Iraanse olie wellicht weer zijn weg vinden naar de wereldmarkt. Het rapport citeerde twee bronnen met directe kennis van de gesprekken.

Een voorwaarde van de deal zou onder meer zijn dat Iran meer dan 60 procent van zijn uraniumverrijkingsactiviteiten staakt. In ruil daarvoor zou het land tot één miljoen vaten olie per dag mogen exporteren.

De macro-economische agenda is vandaag vrijwel leeg. Wel bleken vannacht de Chinese producentenprijzen verder gedaald, terwijl de inflatie rond de nul procent blijft.

Bedrijfsnieuws

De handelsvolumes op de cash market op Euronext zijn in mei gestegen, met 13 procent op maandbasis. Vergeleken met een jaar eerder lagen de volumes echter 34 procent lager. De gemiddelde dagelijkse transactiewaarde lag in mei 3 procent lager dan een maand eerder.

De aandeelhouders van Fastned hebben donderdag hun goedkeuring gegeven aan de benoeming van Liselotte Kooi tot nieuwe voorzitter van de raad van commissarissen.

Slotstanden Wall Street

De toonaangevende S&P 500 index steeg donderdag 0,6 procent tot 4.293,93 punten, de Dow Jones index won 0,5 procent op 33.833,61 punten en de Nasdaq sloot 1,0 procent hoger op 13.238,52 punten.