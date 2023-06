Dubbelcijferige krimp productie Nederlandse industrie Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Nederlandse industrie heeft ook in april minder geproduceerd, waarbij de krimp verder versnelde. Dit bleek vrijdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De gemiddelde dagproductie daalde in april met 12,1 procent, na een afname met 3,7 procent in maart. Ook in januari en februari daalde de productie, maar relatief bescheiden. Die 12,1 procent is de grootste daling na april 2009. Driekwart van alle bedrijfstakken produceerde minder dan in dezelfde maand een jaar eerder. Van de grote branches noteerden de machine-industrie en de chemische industrie de grootste productiedaling. De reparatie en installatie van machines had de grootste toename van de productie. Van maart op april daalde de productie met 3,0 procent. Het CBS wees vrijdag op de seizoenseffecten. De voor seizoen- en werkdageffecten gecorrigeerde productie fluctueert doorgaans aanzienlijk. Dalingen en stijgingen volgen elkaar snel op. Zo kromp in het voorjaar van 2020 de productie snel en werd in mei 2020 een dieptepunt bereikt. Daarna werd een stijgende lijn ingezet tot mei 2022. Sindsdien is de trend omgeslagen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.