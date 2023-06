Wall Street hoger gesloten

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn donderdag hoger gesloten.

De toonaangevende S&P 500 index steeg 0,6 procent tot 4.293,93 punten, de Dow Jones index won 0,5 procent op 33.833,61 punten en de Nasdaq sloot 1,0 procent hoger op 13.238,52 punten.



Wall Street noteerde donderdag hoger, ondanks hernieuwde zorgen dat de Federal Reserve de financieringskosten mogelijk langer hoog houdt.

Na een periode waarin de zorgen over de inflatie en het beleid van de centrale bank op een laag pitje werden gezet, staat het renteverhaal in aanloop naar de beleidsvergadering van de Amerikaanse centrale bank volgende week weer op scherp.

"Amerikaanse beleggers zijn eraan herinnerd dat verdere verkrapping de centrale bankiers nog steeds bezighoudt", zei Hargreaves Lansdown. De markt raamt de kans dat de Federal Reserve de rente op 14 juni ongewijzigd laat nog steeds op 68 procent.

De kans op een extra renteverhoging van 25 basispunten in juli is echter gestegen tot 53 procent, tegen slechts 10 procent een maand geleden.

Op macro-economisch vlak werd bekend dat het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS vorige week is gestegen van 233.000 naar 261.000, terwijl de markt rekende op 235.000 aanvragen.

De euro/dollar noteerde op 1,0778. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,0751 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0699 op de borden.

De julifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot donderdag 1,7 procent, ofwel 1,24 dollar, lager op 71,29 dollar op de New York Mercantile Exchange.

Op macro-economisch vlak staan vrijdag in de VS geen publicaties geagendeerd.

Bedrijfsnieuws

GameStop heeft CEO Matthew Furlong ontslagen en heeft de activistische belegger Ryan Cohen aangesteld als uitvoerend voorzitter. Een reden voor het ontslag werd niet genoemd. Furlong stond twee jaar lang aan het roer van de Amerikaanse retailer. GameStop kwam ook met cijfers. Daaruit bleek dat het bedrijf in het eerste kwartaal nog altijd een verlies boekte van 50,5 miljoen dollar, ofwel 0,17 dollar per aandeel. Het verlies was wel minder groot dan de 157,9 miljoen een jaar eerder. Het aandeel daalde circa 18,0 procent.

FuelCell heeft in het tweede kwartaal van zijn lopende boekjaar een hogere omzet behaald, terwijl het verlies ook steeg. Dit bleek donderdagmiddag uit de resultaten van de Amerikaanse specialist in brandstofceloplossingen. De omzet was beter dan verwacht, maar het verlies viel tegen. Het aandeel verloor ongeveer 5,7 procent.

Nio is een van Morningstar's topaandelen als het gaat om fabrikanten van elektrische voertuigen uit China. Het sterke aanbod van modellen van Nio zal de verkoop ondersteunen, aldus de analisten. De margedruk op korte termijn in de tweede helft van dit jaar kan worden opgevangen door een betere productmix en schaalvoordelen die de kosten compenseren. De levering van drie nieuwe generatie SUV's vanaf het tweede of derde kwartaal is ook positief voor de margevooruitzichten en aandelenkoers van Nio. Het aandeel noteerde circa 0,3 procent lager.

Pershing Square wil voor 100 miljoen dollar aan eigen aandelen inkopen op de beurs van Londen en Amsterdam. De aandeleninkoop moet de intrinsieke waarde per aandeel vergroten en zal het eigen vermogen verminderen.