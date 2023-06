Europese beurzen vlak tot licht hoger gesloten Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn donderdag vlak tot licht hoger gesloten, met uitzondering van de Britse beurzen. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index sloot vlak op 460,70 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 0,2 procent op 15.989,96 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 0,3 procent op 7.222,15 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,3 procent lager op 7.599,74 punten. Het ontbrak de Europese aandelenmarkten donderdag aan momentum, terwijl beleggers uitkijken naar de beleidsvergaderingen van de Federal Reserve en de Europese Centrale Bank volgende week voor beleidsbeslissingen. De taal van de Fed in mei wekte de indruk dat we in juni waarschijnlijk een pauze kunnen verwachten, zei CMC Markets. "Dit lijkt nog steeds de meest waarschijnlijke uitkomst te zijn, maar de renteverhogingen van deze week hebben het water enigszins vertroebeld", voegde CMC toe. Op macro-economisch vlak werd donderdag bekend dat de economie in de eurozone in het eerste kwartaal licht is gekrompen, nadat eerdere ramingen nog een minieme groei lieten zien. Het BBP kromp op kwartaalbasis met 0,1 procent. Op jaarbasis groeide de economie in het eerste kwartaal met 1,0 procent. Ondanks de krimp verwacht econoom Carsten Brzeski van ING niet dat de ECB van koers zal veranderen. Hij verwacht volgende week een renteverhoging met 25 basispunten en sluit verdere verhogingen daarna niet uit. De euro/dollar noteerde op 1,0782. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0717 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0699 op de borden. Olie noteerde donderdag circa één procent lager. Bedrijfsnieuws Op de beurs van Parijs ging Alstom aan kop met een winst van 2,7 procent, Stellantis steeg 1,9 procent en Michelin noteerde 1,7 procent hoger. Worldline daalde 1,2 procent. Op de beurs van Frankfurt won Heidelberg 2,4 procent. Commerzbank steeg 2,2 procent. Hannover Rueck noteerde 3,5 procent lager. In Amsterdam verloor ASML 0,8 procent, Besi daalde 0,1 procent, terwijl ASMI 0,1 procent hoger noteerde. Tussenstanden Wall Street Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,4 procent hoger op 4.283,50 punten. De Dow Jones index steeg 0,2 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,8 procent in het groen. Bron: ABM Financial News

