AEX sluit licht lager

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is donderdag dicht bij huis gebleven. De AEX daalde 0,1 procent op 760,94 punten.

Volgens Naeem Aslam van Zaye Capital Markets zoeken de markten naar een nieuwe katalysator die de koersen verder omhoog moet jagen. Volgende richtpunt is het rentebesluit van de Federal Reserve volgende week woensdag.

"Toen de Fed haar laatste notulen bekendmaakte, dachten veel handelaren dat de Fed helemaal klaar was met de renteverhogingscyclus en dat een pauze een zeer waarschijnlijk scenario was voor het Amerikaanse monetaire beleid. Maar de verrassende renteverhogingen van de Australische en Canadese centrale banken recent, hebben het beeld enigszins veranderd; van beide banken werd niet verwacht dat ze de rente zouden verhogen, maar dat deden ze wel vanwege de immense inflatiedruk", aldus Aslam.

De meerderheid van de markt rekent er nog altijd op dat de Fed volgende week een pauze inlast. Na het verschijnen van de wekelijkse steunaanvragen uit de VS, die uitkwamen op het hoogste niveau sinds oktober 2021, is de kans op een verhoging van 25 basispunten zelfs nog kleiner geworden, zo'n 28 procent, ten opzichte van 35 procent voorafgaand aan de arbeidsmarktdata. Wel verwacht bijna 50 procent van de markt dat de Fed in juli alsnog zal verhogen met 25 basispunten.

Verder bleek donderdag uit Europese bbp-cijfers dat de economie in de eurozone in het eerste kwartaal van 2023 licht is gekrompen, nadat eerdere ramingen nog een minieme groei lieten zien. Het bruto binnenlands product van de eurozone kromp met 0,1 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Eerdere ramingen kwamen uit op 0,1 procent groei.

"Hier komt de stagnatie", zei econoom Carsten Brzeski van ING. Nu de economische vooruitzichten somberder worden en de inflatie daalt, worden de argumenten voor nog meer renteverhogingen door de ECB zwakker, aldus Brzeski. "Dat gezegd hebbende, zal de ECB dit waarschijnlijk negeren", verwacht de econoom. Brzeski verwacht volgende week een renteverhoging van 25 basispunten en houdt ook de deur open voor verdere verhogingen.

De euro/dollar noteerde richting het slot op 1,0782. WTI-olie werd een half procent goedkoper. De productieverlaging die Saoedi-Arabië beloofde bij de OPEC+ vergadering afgelopen weekend heeft weinig geholpen om de olieprijs te laten stijgen, constateert energie-econoom Hans van Cleef van Publieke Zaken Energy Research in een rapport.

Stijgers en dalers

Randstad, Philips en NN Group behoorden tot de grootste stijgers in de AEX, met winsten van rond de 1,5 procent. Aegon steeg licht. NN en Aegon konden profiteren van een positief analistenrapport van RBC.

DSM Firmenich was hekkensluiter in de hoofdindex met een verlies van 3 procent. KPN en Heineken leverden circa een procent in.

In de AMX deed OCI goede zaken, met een plus van circa anderhalf procent. Just Eat Takeaway leverde dik 5 procent in. Verder daalden Basic-Fit en CTP ruim 2 procent.

CM.com was de winnaar onder de kleine fondsen, met een plus van ruim anderhalf procent. Azerion liet 5 procent gaan.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteren donderdag rond het slot duidelijk in het groen