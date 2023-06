Beursblik: UBS verhoogt koersdoel voor RELX Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft het koersdoel voor het aandeel RELX verhoogd van 28,00 naar 29,00 Britse pond met handhaving van het koopadvies. Dit bleek donderdag uit een analistenrapport van de Zwitserse zakenbank. UBS baseerde het nieuwe koersdoel op een hogere inschatting van de ontwikkeling van de toekomstige kasstroom. De bank is positiever over de STM-divisie geworden op basis van de verwachting dat de sterke volumegroei in het open access-domein aanhoudt en op basis van prijsstijgingen, die RELX kan doorvoeren. Verder kent de divisie STM relatief weinig afzeggingen. De omzetraming voor 2026 voor deze divisie werd door UBS met 3 procent verhoogd en de EBIT-raming met 5 procent. Het aandeel noteerde donderdag in Amsterdam op een rood Damrak 0,3 procent lager op 29,81 euro. Bron: ABM Financial News

