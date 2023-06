Verlies FuelCell loopt op

(ABM FN-Dow Jones) FuelCell heeft in het tweede kwartaal van zijn lopende boekjaar een hogere omzet behaald, terwijl het verlies ook steeg. Dit bleek donderdagmiddag uit de resultaten van de Amerikaanse specialist in brandstofceloplossingen.

“In het tweede kwartaal van het boekjaar 2023 hebben we een sterke omzetgroei gerapporteerd, met een omzet die meer dan dubbel zo hoog was als in het vergelijkbare kwartaal van vorig jaar", zegt CEO Jason Few in een toelichting. "De omzetgroei in het kwartaal was grotendeels te danken aan inkomsten uit langlopende serviceovereenkomsten, voornamelijk met betrekking tot de nieuwe module-uitwisselingen in de centrale van KOSPO in Korea die in de loop van het kwartaal werden voltooid", aldus de topman.

De omzet steeg op jaarbasis van 16,4 miljoen naar 38,3 miljoen dollar, waar analisten geraadpleegd door FactSet rekenden op 25,5 miljoen dollar. Het brutoverlies nam af van 7,3 tot 6,1 miljoen dollar.

Operationeel liep het verlies juist op, van 28,2 naar 35,9 miljoen dollar. Onder de streep resteerde een nettoverlies van ruim 35 miljoen dollar, of 0,09 dollar per aandeel, tegenover een verlies van circa 31 miljoen of 0,08 dollar per aandeel een jaar eerder. De analisten gingen uit van een verlies van 0,08 dollar per aandeel in het tweede kwartaal.

Eind april had FuelCell 353,3 miljoen dollar in kas, tegenover 481 miljoen dollar eind oktober.

De orderportefeuille stond eind april op ruim een miljard dollar. Dat was in dezelfde periode een jaar eerder nog meer dan 1,3 miljard dollar.

Het aandeel lijkt donderdag 2,5 procent lager te gaan openen.