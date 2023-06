ASR wijzigt bestuur voor fusie met Aegon Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) ASR Nederland zal na de overname van Aegon Nederland zijn bestuursstructuur aanpassen, door een management board in het leven te roepen die de plaats zal innemen van de in 2019 ingestelde Business Executive Committee. Deze aanpassing is volgens ASR wenselijk om de omvangrijke integratie aan te sturen van de fusie met Aegon Nederland. Door deze nieuwe bestuurslaag te vormen, wordt kennis en ervaring over specifieke aandachtsgebieden direct betrokken bij de besluitvorming op bestuursniveau, licht de verzekeraar toe. De management board zal bestaan uit de drie leden van de raad van bestuur, te weten CEO Jos Baeten, CFO Ewout Hollegien en Chief operations & technology officer Ingrid de Swart, aangevuld met chief risk officer Rozan Dekker, chief human resources officer Jolanda Sappelli en COO Life Willem van den Berg. Dekker is nu directeur Group Risk Management bij ASR, Sapelli is directeur HR bij ASR en Van den Berg is directeur Leven bij Aegon Nederland. Deze drie directeuren zullen een belangrijke rol spelen in de integratie van de twee bedrijven, geeft ASR aan. Hun benoemingen en de introductie van de management board zal na afronding van de deal tussen ASR en Aegon plaatsvinden, die op zijn vroegst op 1 juli van dit jaar zal worden goedgekeurd door de toezichthouders. De benoemingen van de COO Life, CRO en CHRO zijn onder voorbehoud van goedkeuring door DNB. Bron: ABM Financial News

