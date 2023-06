Futures voorspellen terughoudende opening Wall Street Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan donderdag een terughoudende opening tegemoet. Rond lunchtijd noteren de futures op de S&P 500 fractioneel hoger. Volgens Naeem Aslam van Zaye Capital Markets zoeken de markten naar een nieuwe katalysator die de koersen verder omhoog moet jagen. "De afgelopen weken stonden in het teken van de Amerikaanse schuld, en het drama dat hierdoor werd gecreëerd, hield handelaren bezig. Daarnaast hebben de meeste in het oog springende bedrijven ook hun kwartaalcijfers gerapporteerd, dus de rugwind die kwam van het cijferseizoen is ook gaan liggen", aldus de chief investment officer. Volgende richtpunt is het rentebesluit van de Federal Reserve volgende week woensdag. "Toen de Fed haar laatste notulen bekendmaakte, dachten veel handelaren dat de Fed helemaal klaar was met de renteverhogingscyclus en dat een pauze een zeer waarschijnlijk scenario was voor het Amerikaanse monetaire beleid. Maar de verrassende renteverhogingen van de Australische en Canadese centrale banken recent, hebben het beeld enigszins veranderd; van beide banken werd niet verwacht dat ze de rente zouden verhogen, maar dat deden ze wel vanwege de immense inflatiedruk", aldus Aslam. "De Amerikaanse banenmarkt is robuust en vertoont geen tekenen van significante zwakte en wij denken dat de Fed deze specifieke factor zal gebruiken om de rente volgende week verder te verhogen", voorspelt de marktkenner. Een minderheid van zo'n 35 procent van de markt is het met Aslam eens. Een ruime meerderheid van zo'n 65 procent denkt echter nog steeds dat de Fed de rente volgende week niet verhoogt, blijkt uit de meest recente data van CME Group. Op macro-economisch vlak is er donderdag aandacht voor de wekelijkse steunaanvragen. De euro/dollar noteert donderdagmiddag op 1,0730. WTI-olie is een half procent duurder. De productieverlaging die Saoedi-Arabië beloofde bij de OPEC+ vergadering afgelopen weekend heeft weinig geholpen om de olieprijs te laten stijgen, constateert energie-econoom Hans van Cleef van Publieke Zaken Energy Research in een rapport. Bedrijfsnieuws GameStop heeft CEO Matthew Furlong ontslagen en heeft de activistische belegger Ryan Cohen aangesteld als uitvoerend voorzitter. Een reden voor het ontslag werd niet genoemd. Furlong stond twee jaar lang aan het roer van de Amerikaanse retailer. GameStop kwam ook met cijfers. Daaruit bleek dat het bedrijf in het eerste kwartaal nog altijd een verlies boekte van 50,5 miljoen dollar, ofwel 0,17 dollar per aandeel. Het verlies was wel minder groot dan de 157,9 miljoen een jaar eerder. Het aandeel lijkt donderdag 18 procent lager te gaan openen. Pershing Square wil voor 100 miljoen dollar aan eigen aandelen inkopen op de beurs van Londen en Amsterdam. De aandeleninkoop moet de intrinsieke waarde per aandeel vergroten en zal het eigen vermogen verminderen. Slotstanden De Amerikaanse beurzen zijn woensdag lager gesloten. De S&P 500 index daalde 0,4 procent tot 4.267,52 punten, de Dow Jones index won 0,3 procent op 33.665,02 punten en de Nasdaq sloot 1,3 procent lager op 13.104,89 punten. Bron: ABM Financial News

