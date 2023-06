Bryan Garnier zet Just Eat op verkooplijst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Takeaway.com

(ABM FN-Dow Jones) Bryan Garnier heeft het advies voor Just Eat Takeaway.com verlaagd van Kopen naar Verkopen en het koersdoel radicaal verlaagd van 34,00 naar 12,00 euro, omdat de analisten de winstgevendheid van de maaltijdbezorger snel zien opdrogen. Dat blijkt uit een rapport van analist Clément Genelot. Na een jaar van hoge inflatie blijven de maaltijdbezorgers onder druk staan, met weinig groei en opdrogende winstgevendheid. Dit roept serieuze vragen op over de waardering van bedrijven in deze sector, die volgens Bryan Garnier kan uiteenlopen van 0,5 tot 3 keer de omzet. De nieuwe kijk op de waardering van de sector heeft geleid tot de zeer sterke verlaging van het koersdoel en het verkoopadvies voor Just Eat Takeaway.com, dat net als Deliveroo de winstgevendheid snel ziet verdampen. Het advies van de zakenbank voor Deliveroo is Neutraal, terwijl Delivery Hero wel een koopaanbeveling heeft. Een specifiek probleem bij Just Eat Takeaway.com is dat Bryan Garnier niet langer hoopt op een verkoop van het Amerikaanse Grubhub, terwijl het bedrijf wel kampt met dalende marktaandelen en orders. Beleggers zullen de waarde van de activiteiten van Just Eat buiten Nederland en Duitsland niet veel hoger willen waarderen dan food retailers, denkt Bryan Garnier, die veel lager gewaardeerd zijn dan restaurantketens. Voor de gehele sector, dus ook voor Deliveroo en Delivery Hero, geldt dat de orders de rest van het jaar onder druk blijven staan door de hoge inflatie, waardoor consumenten vaak beknibbelen op bezorgmaaltijden als gemakkelijke bezuiniging. De vraag is hoe snel de voedingsprijzen weer gaan dalen, nadat ze in Europa momenteel met zo'n 17 tot 19 procent zijn gestegen. Bryan Garnier voorziet dat de prijzen dalen, maar dit gaat maar langzaam. Voedingsproducenten zullen namelijk niet snel hun prijzen verlagen, omdat ze hun marges nog moeten herstellen. In een optimistisch scenario ziet Bryan Garnier de groei herstellen vanaf volgend jaar, met een EBITDA-marge die snel weer richting 10 procent kan stijgen. Dan zou de sector weer twee tot mogelijk drie keer de omzet waard worden, tegen 0,5 tot 1 keer nu. In een somber scenario blijft de groei volgend jaar onder 5 procent en zal de EBITDA-marge ook ruim onder 10 procent blijven. Bron: ABM Financial News

