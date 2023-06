Europese beurzen verdeeld rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden donderdag verdeeld, in afwachting van nieuwe impulsen, maar met voorlopig weinig macro-economisch houvast.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde donderdag rond het middaguur een verlies van 0,2 procent op 460,30 punten. De Duitse DAX liet een winst zien van 0,2 procent op 15.993,20 punten. De Franse CAC 40 noteerde een plus van 0,3 procent met een stand van 7.221,96 punten. De Britse FTSE daalde 0,2 procent naar 7.608,01 punten.

Volgens marktanalist Naeem Aslam van Zaye Capital Markets kijken beleggers uit naar een nieuw focuspunt voor de beurzen. "In de afgelopen weken ging het over de Amerikaanse schulden en de belangrijkste bedrijven zijn al met cijfers gekomen. Beleggers hebben een nieuwe aanjager nodig om de beurzen verder te laten stijgen."

Daarnaast zijn er zorgen over de groeiperspectieven van de mondiale economie."Een verzwakkende wereldhandel is natuurlijk geen nieuw verhaal, maar het is verrassend te zien hoe snel de impuls van de heropening van China [na afschaffing van het coronabeleid] is vervaagd", zo schreef Craig Erlam, marktanalist bij Oanda, in een rapport.

Ook Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild keek naar China. Terwijl het Amerikaans handelstekort weer oploopt, neemt opmerkelijk genoeg de maandelijkse waarde van de Amerikaanse handel met China snel af.

De totale handel tussen de VS en China bedroeg in april 2022 nog 63 miljard dollar, maar inmiddels is dit gedaald tot bijna de helft, ofwel 34,9 miljard dollar. Het is volgens Vranken duidelijk dat reshoring, ofwel het terughalen van bedrijfsactiviteiten uit het buitenland, en geopolitieke spanningen een rol moeten hebben gespeeld.

Maar als de handel tussen de twee grootste economische landen ter wereld zo snel afglijdt, kan er meer aan de hand zijn. Valt de wereldhandel gewoon niet van een klif?, zo vraagt Vranken zich af.

De economie eurozone liet in het eerste kwartaal in de hermeting toch een krimp op kwartaalbasis zien van 0,1 procent. Dat gold ook voor het vierde kwartaal van 2022. Daarmee bevindt de muntunie zich technisch gezien in een recessie.

Voor vanmiddag staan in de VS alleen de wekelijkse steunaanvragen op de agenda.

Olie noteerde donderdag lager. Een juli-future West Texas Intermediate noteerde 0,4 procent in het rood op 72,38 dollar, terwijl voor een juli-future Brent 76,78 dollar werd betaald, een daling van eveneens 0,2 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0725. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0717 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dag stond er een stand van 1,0701 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Op de beurs van Parijs noteert een kleine meerderheid van de hoofdaandelen in het groen, aangevoerd door de koerswinst van 3,1 procent voor het aandeel van Renault, gevolgd door de plus van 2,8 procent voor Société Générale. Koersdalers deden het in Parijs rustig aan met alleen Capgemini dat meer dan een procent verloor.

Op de beurs van Frankfurt hielden stijgers en dalers elkaar min of meer in evenwicht, waarbij het koersverlies voor het aandeel Hannover Rück van 3,5 procent opviel, hier gevolgd door de koersdaling van 2,1 procent voor het aandeel Sartorius. Het aandeel Continental liep in Frankfurt het meeste op met een winst van 2,6 procent.

In Amsterdam vielen de koersen van aandelen Besi en Just Eat Takeaway op met verliezen van 2,0 en 4,0 procent. Bank of America haalde Besi van de kooplijst en Bryan Garnier zette Just Eat Takeaway op de verkooplijst.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan donderdag naar verwachting een licht hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden nog geen 0,1 procent in het groen.

De toonaangevende S&P 500 index daalde woensdag 0,4 procent tot 4.267,52 punten, de Dow Jones index won 0,3 procent op 33.665,02 punten en de Nasdaq sloot 1,3 procent lager op 13.104,89 punten.