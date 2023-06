Valuta: euro volgt zijwaarts patroon Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde donderdag net boven de 1,07 dollar, maar binnen een nauwe bandbreedte en met een macroluwe agenda in het verschiet voor de komende dagen. "Waarmee wij verwachten dat de euro en de dollar elkaar binnen een smalle marge aan het lijntje houden", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van Ebury donderdag tegen ABM Financial News. Van der Meer verwacht wel dat de dollar op een langere termijn dan enkele dagen nog in waarde kan stijgen ten opzichte van de euro. "De Federal Reserve is naar ons idee nog niet klaar met renteverhogingen", aldus Van der Meer. De economie eurozone liet in het eerste kwartaal in de hermeting toch een krimp op kwartaalbasis zien van 0,1 procent. Dat gold ook voor het vierde kwartaal van 2022. Daarmee bevindt de muntunie zich technisch gezien in een recessie. De relatieve macroluwheid die de agenda's van de komende dagen kenmerkt, vertaalt zich vandaag in de wekelijkse Amerikaanse steunaanvragen als enige agendapunt. Die worden ingeschat op 235.000 tegen 232.000 een week eerder. De euro noteerde donderdag 0,2 procent hoger op 1,0722 dollar. De Europese munt noteerde vlak op 0,8599 Britse pond. Het Britse pond steeg 0,2 procent en noteerde op 1,2469 dollar. Bron: ABM Financial News

