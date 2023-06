Verzekeraars aan kop in lichtrode AEX Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste donderdag licht in het rood. Rond de klok van elf uur koerste de AEX 0,4 procent lager op 758,72 punten. Investment manager Simon Wiersma van ING merkte op dat techaandelen vanochtend onder druk staan. Beleggers nemen volgens de expert wat winst, nadat de rentegevoelige groeiaandelen in de afgelopen maanden een flinke rally hebben laten zien. "Dat er wat winst werd genomen is ook niet zo gek en eerder gezond, na de scherpe stijging van de afgelopen tijd", aldus Wiersma. Verder merkte ING op dat vastgoedaandelen goed presteerden, ondanks de hogere rentes. "Het lijkt erop dat de bodem in de markt van beursgenoteerde vastgoedaandelen is gezet." "Beleggers pikken achterblijvers op", zo meent Wiersma, ook wijzend op een verder herstel van de koersen van Amerikaanse regionale banken. "Beleggers zien duidelijk minder risico's voor deze sector, waarvan de aandelen in een maand tijd met maar liefst 17 procent zijn hersteld maar dit jaar nog wel op een verlies van 18 procent staan. Daar lijkt meer ruimte naar boven te zijn." "Beleggers nemen dus enerzijds winst op techaandelen en pakken de achterblijvers op", concludeerde de expert van ING. Volgens marktanalist Naeem Aslam van Zaye Capital Markets kijken beleggers uit naar een nieuw focuspunt voor de beurzen. "In de afgelopen weken ging het over Amerikaanse schulden en de belangrijkste bedrijven zijn al met cijfers gekomen. Beleggers hebben een nieuwe aanjager nodig om de beurzen verder te laten stijgen." Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0719. De olieprijzen daalden licht tot 72,44 dollar. De macro-economische agenda is vandaag mager gevuld. Beleggers hebben vanmiddag nog wel aandacht voor de wekelijkse steunaanvragen in de VS. Stijgers en dalers Onder de hoofdfondsen wonnen NN Group en Aegon 1,8 tot 2,4 procent na een positief analistenrapport van RBC. Beide aandelen kregen een koopaanbeveling. ArcelorMittal steeg met 1,8 procent. Adyen verloor juist 2,4 procent, terwijl ook andere techfondsen als Besi, ASMI en ASML tot 2,1 procent inleverden. In de AMX won Van Lanschot Kempen 1,3 procent. Just Eat Takeaway.com verloor 3,8 procent. Basic-Fit leverde 1,9 procent in. Onder de kleinere aandelen won BAM Group 1,3 procent. Azerion verloor 4,1 procent. Bron: ABM Financial News

