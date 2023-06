Beursblik: Corbion houdt centen in de zak Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het is geen grote verrassing dat Corbion en partner TotalEnergies afzien van de bouw van een nieuwe PLA-fabriek in het Franse Grandpuits. Dit stellen analisten van ING donderdag. ING wijst op de afgenomen vraag naar het bioplastic PLA, terwijl de prijzen voor staal, nodig voor de bouw van de fabriek, sinds de aankondiging door Corbion in 2020 van de bouw, zijn verdubbeld en hetzelfde opgaat voor de prijzen van suiker, een belangrijke grondstof voor PLA. ING denkt dat daling van de vraag de uiteindelijke doorslag gaf tot het besluit. Dit kan volgens ING bij Corbion leiden tot een uitgebleven investering van circa 100 miljoen euro voor de PLA-vestiging in Grandpuits en het bedrijf nog eens circa 200 miljoen euro in de zak houdt, omdat de uitbreiding van een andere faciliteit, nodig voor die in Grandpuits, nu ook niet doorgaat. Daardoor komt de schuld van Corbion in 2025 niet uit op 800 maar op 500 miljoen euro. De uitbreiding in Frankrijk zou volgens de analisten goed zijn geweest voor een EBITDA van 50 tot 70 miljoen euro. ING verwacht dat de schuldratio van Corbion in 2025 daarom niet op 3, maar op 2 zal liggen. ING heeft een Houden advies op Corbion met een koersdoel van 38,11 euro. De koers van het aandeel noteerde donderdag op een rood Damrak 1,4 procent lager op 25,32 euro. Bron: ABM Financial News

