AEX start handelsdag naar verwachting met verlies

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat donderdag naar verwachting lager van start. Futures op de AEX index noteren ongeveer een uur voor de beursgong 0,4 procent in het rood.

Woensdag daalde de AEX met 0,1 procent naar een slotstand van 761,61 punten. Ook de andere Europese hoofdbeurzen kwamen per saldo amper van hun plaats.

Op Wall Street sloot hoofdgraadmeter S&P 500 woensdagavond 0,4 procent lager.

Eerder deze week scherpte de index nog de hoogste stand van 2023 aan, onder aanvoering van een handjevol techgiganten waarvan beleggers vermoeden dat zij de nieuwe ontwikkelingen rond AI, ofwel kunstmatige intelligentie, te gelde kunnen maken.

Woensdag besloten beleggers evenwel wat geld van de tafel te halen en de Nasdaq 100 index daalde 1,8 procent. In het lopende jaar bedraagt het rendement van de 100 grootste Amerikaanse tech-ondernemingen nog steeds meer dan 30 procent.

De meer traditioneel samengestelde Dow Jones-index sloot met een winst van 0,3 procent woensdagavond wel in het groen.

Analist Bod Doll waarschuwde ervoor dat de rally op Wall Street, die aan de Europese beurzen voorbij is gegaan vanwege hun geringe AI-blootstelling, kan uitdoven nu de impact van de snelle renteverhogingen door de Federal Reserve de komende maanden gevoeld zal worden.

"We hebben nog steeds een daling van de index van de leidende economische indicatoren, al 13 maanden op rij, een inverse rentecurve en liquiditeitsproblemen", aldus Doll.

Volgens analist Barbara Doran is er sprake van een nieuwsvacuüm, nu het cijferseizoen is afgesloten, het schuldenplafond is verhoogd en beleggers in afwachting zijn van het rentebesluit van de Federal Reserve volgende week.

In Azië hebben beleggers vanochtend moeite om richting te kiezen. De beurzen noteren overwegend lager, maar de verliezen blijven beperkt tot enkele tienden van een procent.

De julifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdagavond in New York ruim een procent hoger op 72,53 dollar op de New York Mercantile Exchange. Vanochtend noteert de future vlak.

De macro-economische agenda is vandaag licht gevuld. Beleggers hebben nog wel aandacht voor de wekelijkse steunaanvragen in de VS.

Bedrijfsnieuws

RBC hervatte het volgen van Aegon met een Outperform advies en een koersdoel van 5,25 euro en van NN Group met eveneens een Outperform advies en een koersdoel van 40,00 euro.

Wolters Kluwer heeft via zijn Health-divisie Invistic Corporation overgenomen en zo software in huis gehaald dat gebaseerd is op kunstmatige intelligentie. Financiële details werden niet gegeven.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index daalde woensdag 0,4 procent tot 4.267,52 punten, de Dow Jones index won 0,3 procent op 33.665,02 punten en de Nasdaq sloot 1,3 procent lager op 13.104,89 punten.