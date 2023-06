RBC zet koopadviezen op Aegon en NN Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) RBC heeft donderdag het volgen van de verzekeraars in de Benelux hervat. Daarbij werden Aegon en NN Group op de kooplijst gezet. RBC hervat het volgen van zowel Aegon als NN met een Outperform advies en koersdoelen van respectievelijk 5,25 en 40,00 euro. De aandelen zijn momenteel aantrekkelijk gewaardeerd volgens RBC. RBC besloot de Belgische verzekeraar Ageas niet op de kooplijst te zetten. Hier is het advies Sectorperform met een koersdoel van 41,00 euro. Bron: ABM Financial News

