Pershing Square start nieuwe aandeleninkoop

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Pershing Square wil voor 100 miljoen dollar aan eigen aandelen inkopen op de beurs van Londen en Amsterdam. Dat maakte de Amerikaanse investeerder woensdagavond bekend. De aandeleninkoop moet de intrinsieke waarde per aandeel vergroten en zal het eigen vermogen verminderen. Sinds de start van het eerste inkoopprogramma in mei 2017 kocht Pershing Square al 60,15 miljoen eigen aandelen in voor 1,14 miljard dollar, of gemiddeld 18,90 dollar per aandeel. De intrinsieke waarde op 6 juni was 54,54 dollar of 43,89 pond sterling per aandeel Pershing, goed voor een waardestijging dit jaar van 5,6 procent. Bron: ABM Financial News

