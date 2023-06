Europese beurzen openen naar verwachting lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan donderdag een lagere opening tegemoet.

IG voorziet een openingsverlies van 68 punten voor de Duitse DAX, een min van 35 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 9 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn woensdag lager gesloten.

Gisteren bleek dat de Chinese export in mei fors is gedaald. Die daling herinnert de markt eraan dat de op één na grootste economie ter wereld maar langzaam herstelt, wat nieuwe zorgen over de wereldwijde economische groei aanwakkerde en zorgde voor weinig risicobereidheid onder beleggers.

"Het voelt alsof het Chinese herstel na het coronavirus een beetje vlak blijft en dit heeft negatieve gevolgen voor de wereldwijde groei", zei marktanalist Russ Mold van AJ Bell.

De groei van de wereldeconomie zal dit jaar dan ook vertragen. De groei zal volgens denktank OESO dalen van 3,3 procent in 2022 naar 2,7 procent in 2023, om weer te versnellen in 2024 tot 2,9 procent.

Op macro-economisch vlak werd woensdag verder bekend dat de Duitse industrie in april 0,3 procent meer heeft geproduceerd, terwijl de markt rekende op een stijging van 0,7 procent.

Bedrijfsnieuws

Atos heeft voor de periode tot en met 2026 voor het onderdeel Tech Foundations nieuwe doelstellingen geformuleerd en wil met het onderdeel in 2026 onder andere een brutoresultaat van 1,2 miljard euro hebben bereikt. De omzet zal in 2024 volgens Atos uitbodemen op circa 5 miljard euro. Het aandeel daalde 4,6 procent.

Inditex heeft in het eerste kwartaal van 2023 prima gepresteerd, zo bleek woensdag uit cijfers van het Spaanse modehuis, dat merken als Zara en Berhska vertegenwoordigt. Het aandeel won 5,7 procent.

De koers van het aandeel Besi daalde na de beleggersdag van dinsdag met 6,3 procent. De margedoelstelling werd verhoogd, maar volgens UBS zijn er wat zorgen over de timing van de adoptie van hybrid bonding.

Op de beurs in Parijs ging Unibail-Rodamco-Westfield aan kop met een winst van 3,4 procent. STMicroelectronics steeg 3,2 procent. Het halfgeleiderbedrijf start een joint venture met het Chinese Sanan Optoelectronics, om siliciumcarbide-wafers te produceren in Chongqing. Renault was met een verlies van 2,5 procent de sterkste daler in Parijs.

In Frankfurt won Infineon Technologies 3,0 procent, terwijl Symrise 3,0 procent daalde.



Euro STOXX 50 4.291,91 (-0,1%)

STOXX Europe 600 460,80 (-0,2%)

DAX 15.960,56 (-0,2%)

CAC 40 7.202,79 (-0,1%)

FTSE 100 7.624,34 (-0,1%)

SMI 11.348,11 (-1,1%)

AEX 761,61 (-0,1%)

BEL 20 3.650,23 (-0,2%)

FTSE MIB 27.055,50 (+0,1%)

IBEX 35 9.359,80 (+0,5%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures donderdag in het rood, nadat de beurzen woensdag ook al lager sloten.

Tegenvallende Chinese macro-data drukten woensdag op het sentiment. De Chinese export is in mei op jaarbasis met 7,5 procent gedaald, terwijl de import daalde met 4,5 procent. De markt interpreteerde de daling als een signaal dat de op één na grootste economie ter wereld kampt met een traag herstel.

"Terwijl de zorgen over een vertraging van de Chinese economie groeien, hebben de handelscijfers van vandaag die zorgen versterkt", zei marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. "Hoewel de importcijfers beter waren dan verwacht, is de daling van de export voor het eerst in drie maanden een reële zorg, wat suggereert dan de wereldwijde vraag begint te wankelen", voegde hij toe.

Op macro-economisch vlak werd woensdag bekend dat het aantal hypotheekaanvragen in de VS vorige week is gedaald met 1,4 procent. De marktindex daalde van 197,4 naar 194,7.

De export daalde in april met 3,6 procent tot 249,0 miljard dollar, terwijl de import met 1,5 procent toenam tot 323,6 miljard dollar, waarmee het tekort op de handelsbalans 23,0 procent steeg tot 74,6 miljard dollar.

Het consumentenkrediet in de Verenigde Staten is in april gestegen met 23,0 miljard dollar, tegen een stijging met 22,9 miljard dollar in de maand er voor.

De julifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag 1,1 procent, ofwel 0,79 dollar, hoger op 72,53 dollar op de New York Mercantile Exchange. Uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek woensdag dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gedaald.

Op macro-economisch vlak staan donderdag in de VS alleen de wekelijkse steunaanvragen geagendeerd.

Bedrijfsnieuws

Campbell Soup heeft het in het afgelopen kwartaal net iets beter gedaan dan analisten hadden verwacht, en heeft de outlook voor het gehele boekjaar bevestigd. Campbell zag de omzet in het afgelopen kwartaal autonoom met 5 procent stijgen naar 2,23 miljard dollar. Vooraf door FactSet Research geraadpleegde analisten rekenden eveneens op een omzet van 2,23 miljard dollar. De aangepaste winst per aandeel kwam uit op 0,68 dollar tegen 0,70 dollar een jaar eerder. De verwachting van analisten lag op 0,65 dollar per aandeel. Het aandeel daalde 8,3 procent.

Cathie Wood en ARK Invest Management hebben dinsdag tijdens de koersval van Coinbase hun slag geslagen door ruim 419.000 aandelen van de cryptobeurs te kopen. Gisteren werd bekend dat de SEC Coinbase aanklaagt.



S&P 500 index 4.267,52 (-0,4%)

Dow Jones index 33.665,02 (+0,3%)

Nasdaq Composite 13.104,89 (-1,3%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden donderdag lager. De Japanse economie bleek in het eerste kwartaal harder dan verwacht gegroeid.

Nikkei 225 31.558,42 (-1,1%)

Shanghai Composite 3.193,96 (-0,1%)

Hang Seng 19.177,52 (-0,4%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0708. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag bewoog het muntpaar nog op 1,0701 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,0693 op de borden.

USD/JPY Yen 139,71

EUR/USD Euro 1,0708

EUR/JPY Yen 149,65

MACRO-AGENDA:

00:50 Economische groei - Eerste kwartaal def. (Jap)

11:00 Economische groei - Eerste kwartaal def. (eur)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

- Geen agendapunten