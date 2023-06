Olieprijs hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is woensdag hoger gesloten, nadat bleek dat de invoer van ruwe olie in China in mei is gestegen, ondanks een algemene daling van de import.

Uit cijfers van de Chinese overheid bleek dat de Chinese export in mei op jaarbasis met 7,5 procent is gedaald, terwijl de import daalde met 4,5 procent, maar uit de gegevens bleek tevens dat de invoer van ruwe olie in China in mei herstelde tot 51,44 miljoen ton, ofwel ongeveer 12,16 miljoen vaten per dag, een stijging op maand- en jaarbasis van respectievelijk 17 en 12 procent.

"De vertraging van de vraag uit China is de laatste tijd een grote zorg geweest en een herstel van de olie-import zal de markt waarschijnlijk wat troost bieden", zei ING.

Het American Petroleum Institute zei dinsdag laat dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gedaald met 1,7 miljoen vaten, terwijl de benzinevoorraden met 2,4 miljoen vaten stegen en de destillaten met 4,5 miljoen vaten.

Uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek woensdag dat de voorraden ruwe olie in de VS in de week eindigend op 2 juni zijn gedaald met met 0,5 miljoen vaten tot 459,2 miljoen vaten.

De benzinevoorraden namen toe met 2,7 miljoen vaten tot 218,8 miljoen vaten.

De voorraden stookolie en diesel stegen met 5,1 miljoen vaten tot 111,7 miljoen vaten.

De capaciteitsbenutting van de raffinaderijen steeg van 93,1 naar 95,8 procent.

De julifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag 1,1 procent, ofwel 0,79 dollar, hoger op 72,53 dollar op de New York Mercantile Exchange.