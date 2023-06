Europese beurzen lager gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn woensdag lager gesloten.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index daalde 0,2 procent tot 460,80 punten, de Duitse DAX presenteerde een verlies van 0,2 procent op 15.960,56 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een min van 0,1 procent op 7.202,79 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,1 procent lager op 7.624,34 punten.

Vandaag bleek dat de Chinese export in mei fors is gedaald. Die daling herinnert de markt eraan dat de op één na grootste economie ter wereld maar langzaam herstelt, wat nieuwe zorgen over de wereldwijde economische groei aanwakkerde en zorgde voor weinig risicobereidheid onder beleggers.

"Het voelt alsof het Chinese herstel na het coronavirus een beetje vlak blijft en dit heeft negatieve gevolgen voor de wereldwijde groei", zei marktanalist Russ Mold van AJ Bell.

De groei van de wereldeconomie zal dit jaar dan ook vertragen. De groei zal volgens denktank OESO dalen van 3,3 procent in 2022 naar 2,7 procent in 2023, om weer te versnellen in 2024 tot 2,9 procent.

Op macro-economisch vlak werd woensdag verder bekend dat de Duitse industrie in april 0,3 procent meer heeft geproduceerd, terwijl de markt rekende op een stijging van 0,7 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0693. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0669 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0693 op de borden.

Olie noteerde woensdag tot 1,4 procent hoger. Uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek woensdag dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gedaald.

Bedrijfsnieuws

Atos heeft voor de periode tot en met 2026 voor het onderdeel Tech Foundations nieuwe doelstellingen geformuleerd en wil met het onderdeel in 2026 onder andere een brutoresultaat van 1,2 miljard euro hebben bereikt. De omzet zal in 2024 volgens Atos uitbodemen op circa 5 miljard euro. Het aandeel daalde 4,6 procent.

Inditex heeft in het eerste kwartaal van 2023 prima gepresteerd, zo bleek woensdag uit cijfers van het Spaanse modehuis, dat merken als Zara en Berhska vertegenwoordigt. Het aandeel won 5,7 procent.

De koers van het aandeel Besi daalde na de beleggersdag van dinsdag met 6,3 procent. De margedoelstelling werd verhoogd, maar volgens UBS zijn er wat zorgen over de timing van de adoptie van hybrid bonding.

Op de beurs in Parijs ging Unibail-Rodamco-Westfield aan kop met een winst van 3,4 procent. STMicroelectronics steeg 3,2 procent. Het halfgeleiderbedrijf start een joint venture met het Chinese Sanan Optoelectronics, om siliciumcarbide-wafers te produceren in Chongqing. Renault was met een verlies van 2,5 procent de sterkste daler in Parijs.

In Frankfurt won Infineon Technologies 3,0 procent, terwijl Symrise 3,0 procent daalde.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,1 procent lager op 4.281,89 punten. De Dow Jones index steeg 0,1 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde vlak.